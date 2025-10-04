Um dos novos estádios para Copa de 2034 será futurístico com capacidade para 92 mil lugares, camarote real e até suítes

Projeto King Salman Stadium será a casa da seleção saudita e deve ser entregue até 2029, com design inspirado em montanhas e tecnologia sustentável.

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A Arábia Saudita divulgou o projeto de construção de um estádio que promete revolucionar o esporte no país.

O King Salman Stadium, localizado no Norte de Riad, terá capacidade para mais de 92 mil pessoas e foi projetado para ser um dos espaços mais modernos do mundo.

O local contará com camarote real de 150 lugares, 120 suítes de hospitalidade, 300 assentos VIP, 2.200 lugares destinados a autoridades e sede própria para a Seleção Saudita.

O projeto, que ocupa mais de 660 mil metros quadrados, terá também sistemas de resfriamento sustentável, jardins internos, trilhas para caminhada e uma ampla estrutura esportiva ao redor, incluindo piscinas, quadras de vôlei, basquete e padel.

Inspirado em formações montanhosas, o design vai se integrar ao Parque King Abdulaziz, conectado por um vale verde com paredes e telhados sustentáveis em mais de 96 mil metros quadrados.

A conclusão da obra está prevista para o final de 2029, e o estádio deve se tornar a casa oficial da seleção saudita, além de palco para grandes eventos esportivos e culturais.

Copa do Mundo na Arábia Saudita

O anúncio acontece em meio aos preparativos para a Copa do Mundo de 2034, que será realizada no país.

Recentemente, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou a escolha, consolidando a Arábia Saudita como sede após a desistência da Austrália.

Para receber a competição, o governo saudita se comprometeu com uma série de obras de infraestrutura e logística: novas rotas de transporte, expansão das conexões aéreas, construção e renovação de 11 estádios, além da criação de 185 mil novos quartos de hotel.

Tudo isso faz parte de um plano que reforça o protagonismo do país no cenário esportivo mundial.

