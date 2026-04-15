Atirador mata 9 e fere 13 no 2º ataque a tiros em 2 dias em escola da Turquia

Um dos mortos era um professor, e os outros, alunos, segundo o governador Mukerrem Unluer

Folhapress - 15 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/X)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – No segundo ataque a tiros em uma escola da Turquia em dois dias, um criminoso matou 9 pessoas e feriu outras 13 em uma instituição de ensino na província de Kahramanmaras, no sudeste do país, nesta quarta-feira (15), de acordo com autoridades locais.

Um dos mortos era um professor, e os outros, alunos, segundo o governador Mukerrem Unluer. Já o autor dos disparos também era estudante da instituição e usou armas pertencentes ao pai, um ex-policial. Os armamentos foram levados escondidos em uma mochila até o local do ataque.

Ainda segundo o governador, o atirador também morreu, embora não tenham sido divulgados detalhes sobre as circunstâncias. Ele era aluno do oitavo ano e estava com cinco armas e sete carregadores, segundo as autoridades. O criminoso invadiu duas salas de aula com estudantes mais novos, do quinto ano, e atirou de forma indiscriminada. Seis dos feridos estão em estado crítico e passaram por cirurgia.

Um vídeo cuja autenticidade não pôde ser verificada pela agência de notícias Reuters mostra estudantes correndo em debandada e pulando de janelas do segundo andar para escapar dos tiros. Imagens de televisão, por sua vez, mostram ambulâncias chegando ao local, enquanto familiares se concentravam na entrada da instituição em busca de notícias. Policiais isolaram a área.

O ministro da Justiça, Akin Gurlek, informou que uma investigação foi iniciada para apurar o caso e as motivações do ataque. Já o ministro do Interior, Mustafa Ciftci, disse que a ação não tem motivação terrorista e foi um ato isolado. O pai do atirador foi detido, segundo a emissora local NTV.

A ação ocorreu durante debates e preocupações crescentes relacionadas à segurança em escolas e o acesso a armas de fogo no país.

Casos de tiroteios em escolas são raros na Turquia, mas o episódio ocorreu apenas um dia após outro ataque semelhante na província de Sanliurfa, também no sudeste turco. Na terça (14), um ex-aluno abriu fogo em uma escola, feriu 16 pessoas, entre estudantes e professores, e depois tirou a própria vida.

Na Turquia, civis podem possuir armas mediante licença, que exige idade mínima (geralmente 21 anos), antecedentes criminais limpos, avaliação médica e psicológica, além de comprovação de necessidade, como autodefesa ou atividade profissional. Apesar das regras, especialistas apontam a existência de um mercado ilegal relevante que amplia o acesso a armamentos fora dos controles oficiais.

Questionado sobre possíveis medidas após os dois ataques, Ciftci, o ministro do Interior, afirmou apenas que “as precauções necessárias” serão adotadas, sem dar detalhes.

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