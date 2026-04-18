Dia de Tiradentes é feriado ou ponto facultativo no Brasil? Veja o que diz a lei

O Dia de Tiradentes é feriado nacional no Brasil, previsto em lei federal, e vale para trabalhadores da iniciativa privada e órgãos públicos

Gabriel Yuri Souto - 18 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Quem está de olho no calendário de abril costuma fazer a mesma pergunta todos os anos: afinal, o Dia de Tiradentes é feriado ou apenas ponto facultativo?

A resposta é direta: o dia 21 de abril é feriado nacional em todo o Brasil, e não ponto facultativo, conforme prevê a legislação federal.

A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, personagem histórico ligado à Inconfidência Mineira e transformado em símbolo da luta pela independência e pela liberdade no país.

Pela lei, o dia 21 de abril foi consagrado nacionalmente como feriado cívico.

O que diz a lei sobre o Dia de Tiradentes

A base legal está na Lei nº 1.266, de 1950. Em seu artigo 3º, a norma estabelece expressamente que “é feriado nacional o dia 21 de abril”, em referência à glorificação de Tiradentes e aos anseios de independência do Brasil.

Além disso, a Lei nº 9.093, de 1995, determina que são feriados civis aqueles declarados em lei federal, o que reforça o caráter nacional da data.

Qual é a diferença entre feriado e ponto facultativo?

Na prática, a diferença é importante. O feriado é previsto em lei e, em regra, suspende o expediente em diversos setores, embora serviços essenciais possam funcionar normalmente.

Já o ponto facultativo costuma ser uma decisão administrativa, mais comum no serviço público, sem o mesmo peso legal para a iniciativa privada.

Por isso, o Dia de Tiradentes entra oficialmente no calendário nacional como uma data de folga legal, e não como mera liberalidade de governos ou empresas.

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