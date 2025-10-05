Anápolis terá espaço inédito para pets com grama natural e convivência entre tutores

Primeiro pet place compartilhado da cidade será aberto à vizinhança e prioriza o bem-estar animal

Isabella Valverde - 05 de outubro de 2025

Proposta segue o conceito de gentileza urbana, oferecendo um espaço aberto e natural. (Foto: Divulgação)

O passeio diário com os pets é mais do que um momento de lazer — é uma necessidade para o bem-estar físico e emocional dos animais. Ele ajuda a aliviar o estresse, evita comportamentos indesejados e fortalece o vínculo entre cães e tutores.

Em breve, essa experiência ganhará um novo cenário em Anápolis. A cidade vai receber o seu primeiro pet place compartilhado, um espaço pensado para o convívio comunitário, o cuidado animal e o acesso livre à vizinhança.

O local foi projetado para integrar natureza, conforto e socialização, reunindo tudo o que tutores e animais precisam para desfrutar de momentos ao ar livre com segurança e estrutura.

Com 24 metros quadrados de área cercada, o ambiente permitirá que os cães circulem e brinquem livremente.

“A parte cercada do pet tem este tamanho para que ali os animais possam ficar soltos, interagindo e brincando com outros pets”, explicou Isadora Martins, coordenadora de incorporação e produto da Emisa Incorporadora.

A proposta segue o conceito de gentileza urbana, oferecendo um espaço aberto e natural — diferente dos pet places internos com porcelanato e grama sintética.

“Ter um espaço com grama natural, que é o que os animais preferem, faz toda a diferença para eles”, destaca Isadora.

O pet place também reflete a realidade de Anápolis, onde estima-se que mais de 62 mil lares tenham pelo menos um cachorro, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para garantir conforto e funcionalidade, o espaço contará com bancos, ponto de água potável, lixeiras com saquinhos para dejetos e iluminação noturna.

Tudo foi pensado para incentivar a convivência entre vizinhos e transformar o entorno em um ambiente acolhedor e integrado à comunidade.

O Ares Jundiaí, novo empreendimento da Emisa Incorporadora, será o edifício residencial mais alto de Anápolis, com 30 andares e rooftop panorâmico 360 graus.

O projeto inclui 20 áreas de lazer, apartamentos de 62m² e 82m², coworking, bike wash, espaço delivery e um bosque compartilhado de mais de mil metros quadrados.

Com 48 anos de atuação, a Emisa Incorporadora já entregou 22 empreendimentos em Anápolis e 6 em Goiânia, somando mais de 3.100 unidades.

Atualmente, a empresa mantém cinco obras em andamento, reforçando seu compromisso com inovação e qualidade de vida urbana.

