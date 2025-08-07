6 destinos incríveis fora do Brasil para conhecer gastando bem pouco e vivendo experiências únicas

Seja para quem busca paisagens naturais de tirar o fôlego, imersão cultural ou apenas sair da rotina gastando pouco, há opções que unem economia e aventura

Gabriella Licia - 07 de agosto de 2025

Cancún. (Foto: Reprodução/YouTube/Roteiro Pronto)

Viajar para fora do Brasil pode parecer um sonho distante para quem está com o orçamento apertado, mas a boa notícia é que existem diversos destinos internacionais que oferecem experiências incríveis por um preço acessível.

O segredo está em escolher países onde o real tem mais poder de compra, o custo de vida é mais baixo e as atrações são, muitas vezes, gratuitas ou baratíssimas.

Seja para quem busca paisagens naturais de tirar o fôlego, imersão cultural ou apenas sair da rotina gastando pouco, há opções que unem economia e aventura em uma só viagem. E o melhor: muitas delas estão fora do radar turístico tradicional, o que proporciona vivências ainda mais autênticas e surpreendentes.

Prepare seu passaporte e confira seis destinos que unem o melhor dos dois mundos: economia e experiências únicas!

1. Bolívia

Um dos países mais baratos da América do Sul, a Bolívia é um prato cheio para quem gosta de natureza, cultura e aventura. Com paisagens como o Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo, e cidades históricas como Sucre e Potosí, é possível comer, dormir e se locomover com pouco dinheiro.

2. Albânia

Ainda pouco explorada pelos brasileiros, a Albânia é um paraíso europeu acessível. Banhada pelo Mar Adriático, oferece praias cristalinas, montanhas, ruínas e uma gastronomia deliciosa, tudo a preços muito menores do que em outros países da Europa.

3. Indonésia

Bali e outras ilhas indonésias atraem viajantes com praias paradisíacas, templos místicos e paisagens tropicais. Com pousadas econômicas, comida de rua barata e transporte acessível, a Indonésia é perfeita para quem quer viver muito gastando pouco.

4. México

Além das praias de Cancún, o México tem cidades coloniais como Guanajuato e San Cristóbal de las Casas, além de ruínas maias e uma culinária riquíssima. A conversão para o real ainda favorece quem quer ir para fora do Brasil e o país é bem estruturado para mochileiros.

5. Romênia

Um dos destinos mais econômicos da Europa, a Romênia mistura castelos medievais, vilarejos charmosos e natureza exuberante. É possível explorar locais como o Castelo de Drácula e a Transilvânia sem pesar no bolso.

6. Marrocos

Colorido, exótico e cheio de história, o Marrocos está na lista dos destinos fora do Brasil que encantam com seus mercados, além do deserto do Saara e cidades como Marrakech e Fez. Hospedagens simples são acessíveis e a gastronomia é farta e barata, ideal para quem quer um choque cultural inesquecível.

