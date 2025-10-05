Goiás tem mais casos suspeitos de intoxicação por Metanol; veja as cidades

Notificações cumprem os critérios que preenchem a definição de casos suspeitos, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde

Davi Galvão - 05 de outubro de 2025

Casos de intoxicação por metanol seguem crescendo. (Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou na tarde deste domingo (5) que, até o momento, foram registradas no estado quatro notificações para casos suspeitos de intoxicação por metanol.

Os quadros foram observados em Itapaci, Formosa, Padre Bernardo e Bom Jesus (este último sendo descartado pela equipe médica após observação cuidadosa da evolução do quadro).

Com relação ao caso em Itapaci, as informações divulgadas são de que a paciente, de 25 anos, teria consumido as bebidas no município de Guarinos e está respondendo ao tratamento, ainda que em estado grave intubada e sedada na UTI do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).

O segundo caso, em Formosa, aconteceu com um jovem de 20 anos, que foi internado no hospital municipal na última sexta-feira (03), mas foi liberado logo no dia seguinte, após melhora nos sintomas.

Já em Padre Bernardo, o paciente segue Hospital de Base de Brasília (DF), após ter sido transferido, também neste sábado (04).

Apesar de não conseguir dizer ao certo quais e quantas bebidas foram consumidas, as autoridades encontraram as latinhas e garrafas no carro dele e conseguiram rastreá-las.

Orientação

O Ministério da Saúde alerta que os efeitos causados pela ingestão de metanol podem ser confundidos com os de uma ressaca comum.

Segundo a pasta, os principais sinais de intoxicação costumam surgir entre 12 e 24 horas após o consumo. Entre os sintomas mais frequentes estão dor abdominal, alterações na visão, confusão mental e náusea.

Caso apresente esses sinais, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente e informar que houve consumo de bebida alcoólica.

