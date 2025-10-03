Rede de supermercado é suspeita de vender bebidas contaminadas por metanol

Responsáveis pelo estabelecimento colaboram com a apuração e apresentaram todas as notas fiscais dos produtos

Magno Oliver - 03 de outubro de 2025

Imagem mostra carrinho quase vazio. (Foto: Reprodução)

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal (DF) apreendeu cautelarmente o estoque de vodka de uma rede de supermercados 24 horas em Brasília após identificar garrafas do mesmo lote supostamente ingerido pelo cantor Hungria, internado com suspeita de intoxicação por metanol.

As amostras foram encaminhadas ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para análise laboratorial, conforme reportado pelo Metrópoles.

A fiscalização ocorreu depois que as equipes verificaram que, além de uma compra em uma distribuidora de Vicente Pires, o artista também adquiriu garrafas no supermercado.

Segundo o Governo do Distrito Federal, os responsáveis pelo estabelecimento colaboram com a apuração e apresentaram todas as notas fiscais dos produtos à Vigilância.

Em nota, a Secretaria de Saúde do DF orientou que, diante de qualquer caso suspeito de intoxicação por metanol, o contato deve ser feito com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) pelos telefones 9 9288-9358 e 0800 644 6774 para orientação de manejo clínico.

Profissionais de saúde devem realizar notificação imediata ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS/DF), com o envio da ficha de intoxicação exógena do SINAN para o e-mail [email protected]

