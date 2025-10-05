Pesquisadores brasileiros desenvolvem canudo capaz de identificar bebidas adulteradas com metanol

Invenção muda de cor ao detectar metanol e pode evitar intoxicações fatais em todo os estados brasileiro

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

Canudo inteligente desenvolvido por pesquisadores da UEPB (Imagem: Colagem/ Canva)

Nos últimos anos, o consumo de bebidas adulteradas por metanol tem provocado uma série de casos graves de intoxicação no Brasil, muitos com consequências fatais.

O problema ganhou destaque principalmente em festas e eventos onde o controle de procedência é limitado.

Em meio a esse cenário preocupante, um grupo de pesquisadores brasileiros decidiu transformar tecnologia em prevenção.

Descoberta científica

Cientistas da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) desenvolveram um canudo inteligente capaz de identificar bebidas contaminadas com metanol, uma substância altamente tóxica usada em adulterações de destilados.

O diferencial da inovação está na forma simples e imediata de diagnóstico: o canudo muda de cor quando detecta a presença do composto químico, oferecendo um alerta visual instantâneo ao consumidor.

O projeto também utiliza análise por luz infravermelha, alcançando até 97% de precisão na identificação do metanol.

A combinação de sensores químicos e tecnologia óptica torna o dispositivo não apenas eficiente, mas também portátil e de baixo custo, algo que pode revolucionar o controle de segurança em bares, eventos e até em casa.

De acordo com a equipe responsável, o objetivo é lançar versões acessíveis e em larga escala nos próximos meses, ampliando a proteção de consumidores em todo o país.

A iniciativa ganha importância diante dos recentes surtos de intoxicação registrados no Brasil, reforçando a necessidade de soluções práticas e acessíveis contra bebidas clandestinas.

Contudo, mais do que uma descoberta científica, o canudo inteligente representa um passo significativo na luta contra a falsificação de bebidas e na preservação de vidas.

