Iquego quer produzir e distribuir “canetas emagrecedoras” gratuitamente em Goiás

Laboratório aguarda resposta de recurso administrativo e está confiante que a decisão será revertida

Davi Galvão Davi Galvão -
Mulher recebendo solução injetável para tratamento de diabetes. (Foto: Reprodução / @stefamerpik / Freepik) emagrecimento
Mulher recebendo solução injetável para tratamento de diabetes. (Foto: Reprodução / @stefamerpik / Freepik)

A Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), laboratório público ligado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), busca autorização do Ministério da Saúde para produzir e distribuir gratuitamente no estado dois medicamentos injetáveis popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

Ao longo dos últimos dois anos, a procura por ambos os fármacos disparou. São eles: Semaglutida, usada no tratamento do diabetes tipo 2; e Liraglutida, indicada para auxiliar no emagrecimento e na manutenção do peso corporal.

No ciclo 2024/2025, o pedido da Iquego recebeu parecer desfavorável, mas a instituição informou que apresentou recurso administrativo dentro do prazo legal e está confiante que a decisão será revertida.

Leia também

A empresa participa de três programas do ministério voltados à ampliação da produção nacional: o PDP (Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo), que promove acordos entre laboratórios públicos e empresas privadas com transferência de tecnologia; o PDIL (Programa de Desenvolvimento e Inovação Local), que incentiva soluções tecnológicas locais para reduzir dependência externa; e o PDCEIS (Programa de Desenvolvimento do CEIS), voltado à diminuição das vulnerabilidades do SUS.

Os ciclos atuais desses programas têm forte concorrência de instituições públicas consolidadas, como Fiocruz/Biomanguinhos, Farmanguinhos, Butantan, Funed, Furp e Lafepe.

Por isso, as exigências são elevadas em termos de análise técnica, capacidade produtiva instalada, comprovação regulatória e garantias de fornecimento.

Para obter a aprovação, a Iquego precisa comprovar estrutura industrial e regulatória robusta, apresentar parceiros tecnológicos com domínio do know-how, planos detalhados de transferência, viabilidade econômica para o SUS e aderência à Matriz de Desafios Produtivos e Tecnológicos em Saúde.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias