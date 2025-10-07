4 signos que entraram na fase de sorte e estão com chances de ganhar na loteria

Os astros indicam que quatro signos estão vivendo um momento único de prosperidade e atração financeira

Gabriella Licia - 07 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro. (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A astrologia mostra que estamos entrando em um período em que a energia de Júpiter, planeta da expansão e da sorte, se alinha com Vênus, o planeta do prazer e do dinheiro.

Esse encontro cósmico cria um campo vibracional poderoso, capaz de atrair abundância e abrir portas que antes pareciam fechadas.

Alguns signos, em especial, serão diretamente beneficiados por essa energia.

São pessoas que poderão perceber mudanças rápidas no campo financeiro, com oportunidades de crescimento, negócios lucrativos e até palpites certeiros que podem transformar a vida.

O mais importante é entender que sorte não é apenas acaso — é também sintonia com o momento certo.

E para quem pertence a um desses quatro signos, o universo está, literalmente, soprando bons ventos de fortuna.

1. Touro

Os taurinos estão entre os mais favorecidos dessa fase astral. Com o trânsito de Júpiter passando por Touro, a energia da abundância se intensifica e abre caminhos para conquistas financeiras significativas.

Quem é de Touro pode sentir um impulso maior para investir, apostar e confiar no próprio feeling. Situações que pareciam emperradas tendem a se destravar — inclusive na vida profissional.

Além disso, o signo é regido por Vênus, planeta do amor e do dinheiro, o que reforça a maré positiva. Um palpite em um número, um bilhete esquecido na carteira ou até um sorteio de última hora podem surpreender.

Momento ideal: apostar em algo novo, abrir-se para oportunidades e acreditar mais na sorte.

2. Leão

Leão vive uma fase dourada, literalmente. A influência solar — que já é natural do signo — se soma ao brilho de Vênus e à expansão de Júpiter, criando uma combinação poderosa de carisma, autoconfiança e magnetismo.

Os leoninos podem ser chamados para situações inesperadas que envolvam ganhos, promoções ou reconhecimento público. Jogar na loteria, participar de sorteios ou até arriscar em algo diferente tende a render bons resultados.

Mas é importante lembrar que, para Leão, a sorte vem acompanhada de atitude. É preciso agir, sair da zona de conforto e mostrar ao universo que está pronto para receber.

Momento ideal: confiar mais em si mesmo e usar a sorte com estratégia.

3. Sagitário

Sagitário, regido por Júpiter — o grande benfeitor do zodíaco —, está em plena sintonia com a boa sorte. Esse é um dos períodos mais favoráveis do ano para ganhos financeiros e crescimento pessoal.

O signo do arqueiro é naturalmente otimista e aventureiro, e agora, com as energias do cosmos conspirando a seu favor, qualquer risco calculado pode trazer retorno.

Quem é de Sagitário deve ficar atento aos sinais, sonhos e coincidências, pois o universo estará enviando mensagens sutis sobre o caminho da prosperidade.

Momento ideal: apostar sem medo e confiar na própria intuição — ela será a bússola do sucesso.

4. Peixes

Peixes entra em uma fase de forte conexão espiritual e sorte quase mística. Regido por Netuno, o signo vive um período em que a intuição está aguçada e o sexto sentido parece mais ativo do que nunca.

Com a ajuda de Júpiter, os piscianos podem vivenciar verdadeiros “golpes de sorte”, especialmente se ouvirem aquela voz interior que insiste em dar um palpite específico.

Além disso, é um momento de limpeza energética e recomeço. A sorte não vem apenas em forma de dinheiro, mas também de novas oportunidades, reencontros e situações que abrem portas.

Momento ideal: seguir o coração, confiar nos sinais e manter a fé.

Dica final dos astros

Mesmo que você não seja de um desses signos, o importante é aproveitar o clima de prosperidade que o universo está enviando.

A energia coletiva influencia todos nós, e o segredo é alinhar pensamentos positivos, agir com gratidão e manter a mente aberta para as oportunidades.

Se decidir fazer uma fezinha, faça com leveza e boa vibração — porque, nesta fase, a sorte está rondando mais do que nunca.