Conheça a melhor carne para fazer carne moída (os restaurantes só usam ela)

O sabor, a textura e até a suculência dependem muito do corte escolhido

Pedro Ribeiro - 07 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Na cozinha com o Tixa)

A carne moída é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha brasileira.

Vai bem em tudo: de molhos a escondidinhos, passando por hambúrgueres, recheios e pratos do dia a dia.

Mas, por incrível que pareça, nem toda carne moída é igual. O sabor, a textura e até a suculência dependem muito do corte escolhido.

E os restaurantes que realmente entendem do assunto sabem exatamente qual é o segredo para uma carne moída perfeita — saborosa, macia e sem excesso de gordura.

A melhor carne para fazer carne moída é o patinho. Esse corte é muito procurado por oferecer o equilíbrio ideal entre maciez e baixo teor de gordura.

Ele vem da parte traseira do boi, é firme e tem fibras curtas, o que o torna perfeito para moer.

Por isso, o patinho é o preferido dos restaurantes e chefs que buscam sabor e textura na medida certa.

Diferente de outros cortes, como o acém ou o coxão duro, o patinho não solta muita água na panela e não fica com aquele aspecto ressecado.

Quando moído, mantém uma consistência uniforme e um sabor mais limpo, ideal para pratos em que a carne é o destaque principal.

Outras opções que também funcionam bem

Embora o patinho seja a estrela, existem outros cortes que também rendem ótimas versões de carne moída.

O coxão mole, por exemplo, é uma boa escolha para quem quer uma carne mais macia e com um toque extra de suculência.

Já o acém é mais econômico e tem um sabor mais marcante, sendo ótimo para receitas que levam molho ou temperos fortes.

Alguns chefs ainda gostam de misturar dois tipos de carne, como patinho com acém, para equilibrar sabor e textura.

Essa combinação cria uma carne moída rica e saborosa, perfeita para hambúrgueres artesanais ou molhos encorpados.

Dicas para moer e preparar do jeito certo

Se for possível, peça para moer a carne na hora do preparo. Isso garante frescor e evita misturas de cortes de qualidade inferior.

Outra dica importante é escolher o grau de moagem: carnes moídas mais grossas ficam ótimas em recheios e molhos, enquanto as mais finas são ideais para refogados rápidos e pratos leves.

Na hora de temperar, menos é mais. Um pouco de alho, cebola, sal e pimenta já realçam o sabor natural da carne.

E se quiser deixar ainda mais suculenta, adicione um fio de azeite ou um toque de manteiga no final do cozimento.

Por que o patinho é o queridinho dos chefs

Os restaurantes preferem o patinho não apenas pelo sabor, mas também pela sua versatilidade.

Ele é fácil de encontrar, tem um ótimo rendimento e combina com praticamente qualquer tipo de preparo — desde uma simples carne moída com batata até pratos mais elaborados, como escondidinhos e empadões.

Além disso, é uma carne com boa relação custo-benefício.

Apesar de um pouco mais cara que outros cortes usados para moer, o resultado final compensa: textura uniforme, sabor equilibrado e aparência muito mais apetitosa.

