Gêmeo nasce empelicado surpreendendo pais e equipe médica em Goiânia: “muito bonito e emocionante”

Segundo irmão a vir ao mundo foi o protagonista da história marcante

Natália Sezil - 07 de outubro de 2025

Gêmeo nasceu empelicado na Maternidade Dona Íris. (Foto: Divulgação)

Um nascimento de gêmeos, momento considerado naturalmente emocionante, se tornou ainda mais marcante em Goiânia. O parto surpreendeu tanto os pais quanto a equipe médica quando um dos bebês nasceu empelicado.

A cena foi registrada no Hospital e Maternidade Dona Íris. O fenômeno é considerado raro: acontece em cerca de um a cada 80 mil partos.

A unidade de saúde compartilhou a história nesta terça-feira (07), mas Luiz Marques Lima e Léo Marques Lima nasceram na última sexta-feira (03). Apenas Léo veio ao mundo ainda envolto pela bolsa amniótica.

A enfermeira obstetra Joyce Santiago, que participou do parto, explica que é “como se [o bebê] ainda estivesse protegido dentro do útero”. Ela diz que foi um momento único: “muito bonito e emocionante”.

Para a mãe, Tainara Marques, e o pai, Arthur Lima, o nascimento dos gêmeos foi recheado de emoção e gratidão.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!