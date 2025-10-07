Gêmeo nasce empelicado surpreendendo pais e equipe médica em Goiânia: “muito bonito e emocionante”
Segundo irmão a vir ao mundo foi o protagonista da história marcante
Um nascimento de gêmeos, momento considerado naturalmente emocionante, se tornou ainda mais marcante em Goiânia. O parto surpreendeu tanto os pais quanto a equipe médica quando um dos bebês nasceu empelicado.
A cena foi registrada no Hospital e Maternidade Dona Íris. O fenômeno é considerado raro: acontece em cerca de um a cada 80 mil partos.
A unidade de saúde compartilhou a história nesta terça-feira (07), mas Luiz Marques Lima e Léo Marques Lima nasceram na última sexta-feira (03). Apenas Léo veio ao mundo ainda envolto pela bolsa amniótica.
A enfermeira obstetra Joyce Santiago, que participou do parto, explica que é “como se [o bebê] ainda estivesse protegido dentro do útero”. Ela diz que foi um momento único: “muito bonito e emocionante”.
Para a mãe, Tainara Marques, e o pai, Arthur Lima, o nascimento dos gêmeos foi recheado de emoção e gratidão.
