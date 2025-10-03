Mutirão oferece exames e inserção de DIU gratuitamente em mulheres de Goiânia

Ação acontece dentro do Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre o câncer de mama e do colo de útero

Natália Sezil - 03 de outubro de 2025

Mamógrafo na Maternidade Dona Íris. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Mulheres de Goiânia poderão realizar exames preventivos e inserção de Dispositivos Intrauterinos (DIU) durante um mutirão realizado este mês pela Prefeitura, no Hospital e Maternidade Dona Íris (HMDI).

A medida vale para o próximo sábado (04) e os dois sábados seguintes, dias 11 e 18, em meio à programação do Outubro Rosa.

O mês busca conscientizar sobre o câncer de mama e do colo de útero. E é justamente nessas duas condições que foca a Secretaria Municipal de Saúde, como explica a diretora-geral do HDMI, Ana Carolina Garcia.

“Neste mês, a unidade realiza aos sábados os exames de mamografia e citopatológicos, que são a base para o diagnóstico do câncer de mama e do colo do útero”.

Ana Carolina destaca: “esses são os dois tipos de câncer com maior incidência entre mulheres no Brasil, e a descoberta precoce é fundamental para salvar vidas”.

Interessadas podem realizar os pedidos de exames em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), sem precisar agendar. Lá, elas passam por consulta médica ou de enfermagem.

Depois, as pacientes com indicação recebem uma ligação do Complexo Regulador Municipal, responsável por agendar os exames e inserção de DIU nas unidades da rede.

