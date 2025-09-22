Bebê nasce segurando DIU da mãe durante parto raro em Nerópolis: “meu troféu de vitória”

Antes da gestação, mulher fazia acompanhamento regular e contraceptivo estava posicionado corretamente

Gabriella Pinheiro - 22 de setembro de 2025

Imagem mostra bebê segurando o DIU. (Foto: Reprodução)

Embora raros na medicina, casos de gravidez em mulheres que usam o dispositivo intrauterino (DIU) podem acontecer.

Um deles, por exemplo, foi o nascimento do pequeno Matheus Gabriel, que chegou ao mundo segurando o DIU que a mãe utilizava. O caso foi registrado em Nerópolis, que fica a 36 km de Goiânia.

A mãe fazia o acompanhamento de forma regular e realizava a manutenção preventiva a cada seis meses.

A própria obstetra dela e responsável pelo parto, Natália Rodrigues, afirmou que o DIU estava posicionado corretamente, mas que, mesmo assim, a gestação aconteceu.

A gravidez, no entanto, foi marcada por riscos. De acordo com o pai do bebê, devido à posição do contraceptivo, que estava no saco gestacional, houve episódios de sangramento e risco de perda do bebê, não sendo possível a retirada do DIU, uma vez que isso poderia colocar a gestação em risco.

Mesmo com as dificuldades, o parto ocorreu sem transtornos.

“Segurando meu troféu de vitória: o DIU que não deu conta de mim!” — escreveu a médica responsável pelo parto em uma legenda nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!