O grande acontecimento programado para 13 de outubro que há anos estava sendo esperado
O evento pode significar um grande avanço tecnológico para a humanidade
O dia 13 de outubro promete marcar um novo capítulo na história da exploração espacial.
A data foi escolhida pela SpaceX, empresa liderada por Elon Musk, para realizar o 11º teste de voo do foguete Starship — e o mundo todo está de olho nesse acontecimento.
O lançamento, previsto para as 20h15 (horário de Brasília), acontecerá diretamente da base Starbase, no Texas, e promete revelar avanços tecnológicos que vêm sendo preparados há anos.
O interesse em torno do 13 de outubro não é à toa.
Essa missão representa uma das etapas mais importantes para o futuro da empresa e pode definir os próximos passos das viagens espaciais rumo à Lua e a Marte.
A cada novo teste, a SpaceX se aproxima mais de seu grande objetivo: tornar o transporte espacial reutilizável, eficiente e acessível.
O grande destaque do teste marcado para 13 de outubro é a nova metodologia de pouso do Super Heavy, o impulsionador principal do sistema Starship.
Dessa vez, o foguete usará uma configuração inédita de ignição de motores durante o pouso.
A sequência começará com 13 motores em funcionamento, depois reduzirá para cinco durante a fase de desvio e terminará com apenas três motores centrais.
Essa estratégia promete tornar o pouso mais seguro, preciso e econômico — algo essencial para o desenvolvimento de foguetes totalmente reutilizáveis.
Caso a manobra seja bem-sucedida, será um passo enorme rumo a viagens espaciais mais sustentáveis e baratas.
Testes extremos e novos materiais
Outro ponto importante do teste do 13 de outubro será a análise de novos materiais usados no escudo térmico do estágio superior do Starship.
A empresa pretende remover algumas placas propositalmente para avaliar a resistência do veículo durante a reentrada na atmosfera.
O objetivo é simples, mas crucial: entender até que ponto o foguete consegue suportar o calor e o atrito sem comprometer sua estrutura.
Esses resultados ajudarão a definir o nível real de reutilização possível — um fator determinante para futuras missões tripuladas e de carga.
Pousos controlados e reentrada no oceano
Durante a missão, o booster Super Heavy deverá realizar um pouso controlado no Golfo do México, enquanto o estágio superior do Starship deve amerissar no Oceano Índico.
Antes disso, ele passará por um importante teste: reacender o motor Raptor em pleno vácuo, uma simulação essencial para viagens interplanetárias.
Se tudo ocorrer como planejado, o 13 de outubro poderá consolidar o Starship como o sistema de lançamento mais avançado já criado, aproximando a SpaceX de seu sonho de levar humanos até Marte.
O caminho até aqui
Desde o primeiro teste em abril de 2023, a trajetória do Starship tem sido marcada por tentativas, falhas e melhorias contínuas.
Cada explosão, cada ajuste e cada novo voo contribuíram para que o projeto evoluísse e se tornasse mais confiável.
O teste mais recente, realizado em agosto de 2025, já demonstrou a capacidade do sistema em liberar cargas orbitais com sucesso.
Agora, o próximo desafio é provar a eficiência total do pouso e o potencial de reutilização.
Expectativas para o grande dia
Com a aprovação da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) e todos os ajustes de segurança concluídos, o lançamento de 13 de outubro é visto como um divisor de águas.
Especialistas acreditam que o sucesso dessa missão pode acelerar o cronograma de futuras viagens espaciais, incluindo o envio de astronautas à Lua pela missão Artemis, da NASA.
