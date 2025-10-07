O grande acontecimento programado para 13 de outubro que há anos estava sendo esperado

O evento pode significar um grande avanço tecnológico para a humanidade

Pedro Ribeiro - 07 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

O dia 13 de outubro promete marcar um novo capítulo na história da exploração espacial.

A data foi escolhida pela SpaceX, empresa liderada por Elon Musk, para realizar o 11º teste de voo do foguete Starship — e o mundo todo está de olho nesse acontecimento.

O lançamento, previsto para as 20h15 (horário de Brasília), acontecerá diretamente da base Starbase, no Texas, e promete revelar avanços tecnológicos que vêm sendo preparados há anos.

O interesse em torno do 13 de outubro não é à toa.

Essa missão representa uma das etapas mais importantes para o futuro da empresa e pode definir os próximos passos das viagens espaciais rumo à Lua e a Marte.

A cada novo teste, a SpaceX se aproxima mais de seu grande objetivo: tornar o transporte espacial reutilizável, eficiente e acessível.

O grande destaque do teste marcado para 13 de outubro é a nova metodologia de pouso do Super Heavy, o impulsionador principal do sistema Starship.

Dessa vez, o foguete usará uma configuração inédita de ignição de motores durante o pouso.

A sequência começará com 13 motores em funcionamento, depois reduzirá para cinco durante a fase de desvio e terminará com apenas três motores centrais.

Essa estratégia promete tornar o pouso mais seguro, preciso e econômico — algo essencial para o desenvolvimento de foguetes totalmente reutilizáveis.

Caso a manobra seja bem-sucedida, será um passo enorme rumo a viagens espaciais mais sustentáveis e baratas.

Testes extremos e novos materiais

Outro ponto importante do teste do 13 de outubro será a análise de novos materiais usados no escudo térmico do estágio superior do Starship.

A empresa pretende remover algumas placas propositalmente para avaliar a resistência do veículo durante a reentrada na atmosfera.

O objetivo é simples, mas crucial: entender até que ponto o foguete consegue suportar o calor e o atrito sem comprometer sua estrutura.

Esses resultados ajudarão a definir o nível real de reutilização possível — um fator determinante para futuras missões tripuladas e de carga.

Pousos controlados e reentrada no oceano

Durante a missão, o booster Super Heavy deverá realizar um pouso controlado no Golfo do México, enquanto o estágio superior do Starship deve amerissar no Oceano Índico.

Antes disso, ele passará por um importante teste: reacender o motor Raptor em pleno vácuo, uma simulação essencial para viagens interplanetárias.

Se tudo ocorrer como planejado, o 13 de outubro poderá consolidar o Starship como o sistema de lançamento mais avançado já criado, aproximando a SpaceX de seu sonho de levar humanos até Marte.

O caminho até aqui

Desde o primeiro teste em abril de 2023, a trajetória do Starship tem sido marcada por tentativas, falhas e melhorias contínuas.

Cada explosão, cada ajuste e cada novo voo contribuíram para que o projeto evoluísse e se tornasse mais confiável.

O teste mais recente, realizado em agosto de 2025, já demonstrou a capacidade do sistema em liberar cargas orbitais com sucesso.

Agora, o próximo desafio é provar a eficiência total do pouso e o potencial de reutilização.

Expectativas para o grande dia

Com a aprovação da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) e todos os ajustes de segurança concluídos, o lançamento de 13 de outubro é visto como um divisor de águas.

Especialistas acreditam que o sucesso dessa missão pode acelerar o cronograma de futuras viagens espaciais, incluindo o envio de astronautas à Lua pela missão Artemis, da NASA.

