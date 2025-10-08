Após derrota em Aparecida, Professor Alcides deixa de mandar emenda para o município

Levantamento do Portal da Transparência mostra que, até o momento, não há registro de repasses em 2025

Danilo Boaventura - 08 de outubro de 2025

Deputado Professor Alcides. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Um ano após ser derrotado pela terceira vez consecutiva na disputa pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, o deputado federal Professor Alcides (sem partido) deixou de enviar qualquer emenda parlamentar para o município.

Levantamento do Portal da Transparência mostra que, até o momento, não há registro de repasses em 2025. Em 2024, o parlamentar havia destinado R$ 2,1 milhões à cidade, todos voltados para a área da saúde.

No mesmo período, Alcides direcionou recursos para outros municípios, como R$ 2 milhões para Goiânia, R$ 700 mil para São Paulo (SP), R$ 676 mil para Aragarças e R$ 225 mil para Alexânia.

O recuo em relação a Aparecida é visto por lideranças locais como um movimento político após o novo revés nas urnas. Lideranças afirmam que o deputado tem se afastado da base eleitoral e concentrado esforços em ampliar sua atuação em outras regiões de Goiás.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.