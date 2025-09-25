Enterrada no Senado, PEC da Blindagem poderia beneficiar Professor Alcides em caso de prisão

Proposta, se aprovada, criaria uma barreira para o avanço de investigações como a que envolve Alcides, que já havia sido denunciado por assédio a menores em 2016

Danilo Boaventura - 25 de setembro de 2025

Deputado Professor Alcides. (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A recém-enterrada ‘PEC da Blindagem’, que previa a necessidade de autorização do Congresso para que o Supremo Tribunal Federal (STF) pudesse abrir processos criminais contra parlamentares, poderia ter beneficiado diretamente o deputado federal Professor Alcides (ex-PL).

O parlamentar é investigado por suspeita de pedofilia, em um caso que veio à tona após a prisão de dois de seus assessores, que teriam tentado coagir um adolescente a apagar provas de um suposto relacionamento.

A proposta, se aprovada, criaria uma barreira para o avanço de investigações como a que envolve Alcides, que já havia sido denunciado por assédio a menores em 2016 pelo senador Jorge Kajuru (PSB).

A derrota da PEC no Senado, no entanto, garante que o STF mantenha a prerrogativa de processar parlamentares, frustrando a tentativa de criar um escudo legal que poderia ser usado em casos de grande repercussão como este.

