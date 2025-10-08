Meteorologia faz alerta para ventanias de até 40 km/h e chuvas intensas em Goiás; veja onde

Cenário foi destacado em mais um boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás

Paulo Roberto Belém - 08 de outubro de 2025

Imagem mostra ventania. (Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil)

Após o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego) destacar que as chuvas devem voltar a cair no estado já nesta semana, o instituto fez um importante alerta que deve ser observado pela população.

Ocorre que, com as pancadas previstas para caírem a partir desta quinta-feira (09), favorecidas pela chegada de uma frente fria na região Sudeste, as ocorrências podem vir acompanhadas de ventanias intensas em áreas específicas de Goiás.

O Cihmego considera o cenário propício para a formação de tempestades nas regiões Sudoeste e Sul, com chuvas entre 20 e 30 mm/h e ventos intensos de até 40 km/h. Além dos eventos, há a possibilidade, inclusive, de queda de granizo.

É justamente no Sudoeste Goiano que está localizada Rio Verde. Para lá, a previsão do tempo indica temperaturas entre 19° e 36°, com previsão de cair 5 mm. A umidade do ar na cidade varia entre 20 e 55%.

Apesar de Goiânia e Anápolis estarem na região central do estado, também há indicativo de chuvas, mas em índices menores que os alertados para as áreas mais afetadas pelo alerta do instituto.

Na capital, incluindo as cidades que integram a Região Metropolitana, o cenário deve ser de temperaturas entre 19° e 37°, podendo chover até 3 mm. A umidade do ar deve variar entre 15 a 55%.

Para Anápolis, a previsão de pancadas é a menor em quantidade, representando 1 mm. No município, os termômetros marcarão entre 19° e 33°, com o nível em relação ao ar idêntico ao de Goiânia.

Com estes números, o Cihmego chama a atenção para os níveis baixos de umidade, que exigem cuidados da população.

Sobre a qualidade do ar, o instituto indica estar em nível regular. Mesmo assim, há precauções com a saúde.

