Disk é embargado pelo Procon Anápolis em operação contra bebidas adulteradas; agentes encontraram até mesmo “cachaça de maconha”

Ação se concentrou em comércios ao longo da Avenida Pedro Ludovico e materiais suspeitos foram encaminhados para análise

Davi Galvão - 09 de outubro de 2025

Procon Anápolis fiscalizou diversos estabelecimentos para averiguar bebidas em desconforme com a legislação. (Foto: Divulgação)

O Procon Anápolis realizou, nesta quarta-feira (08), a primeira fiscalização integrada em disks e distribuidoras na cidade, com foco na fiscalização de bebidas falsificadas, contrabandeadas e fora da conformidade legal. Um dos estabelecimentos chegou a ser embargado.

A ação ganha um caráter especial diante dos recentes casos de contaminação por metanol em todo o país e integra a Operação Salus, realizada por Procons ao longo do território nacional, em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe).

O presidente do órgão em Anápolis, Longuimar José, destacou que a operação deflagrada na cidade constatou diversas irregularidades, como produtos vencidos, mercadoria sem procedência, ausência de documentação obrigatória e indícios de adulteração e falsificação em destiladas.

Os materiais que levantaram suspeita dos agentes foram encaminhados para análise que será realizada pela Polícia Técnico Científica.

Conforme confirmado ao Portal 6 pelo gerente do órgão em Anápolis, Pedro Henrique Bernardes, as fiscalizações foram realizadas em seis estabelecimentos, todos ao longo da Avenida Pedro Ludovico.

Explicando melhor como os fiscais conseguiam identificar quais bebidas estavam em desconformidade, ele destacou que a equipe passou por treinamento específico e que determinados pontos chamaram a atenção.

“Garrafas que não foram vedadas corretamente, que estavam com diferentes níveis de bebida dentro, algumas até com erros de grafia. Tudo isso são indícios de adulteração, que só serão confirmados através da perícia”, contou.

Um dos pontos que mais chamou a atenção da fiscalização e que acabou com o estabelecimento embargado e com o dono precisando prestar esclarecimentos às autoridades foi o sabor inusitado de uma cachaça artesanal encontrada.

A cachaça, dentro de uma garrafa pet, estava permeando diversas folhas de maconha, em clara desconformidade com a legislação.

Pedro salientou que os trabalhos de fiscalização seguirão ao longo dos próximos dias e que o Procon Anápolis atua ativamente para preservar a segurança da população.

