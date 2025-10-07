Procon Anápolis passa a fiscalizar distribuidoras, bares e restaurantes para combater bebidas com metanol

Operação integra o que já está sendo realizado pelo Procon Goiás. Estado registrou três casos suspeitos

Natália Sezil - 07 de outubro de 2025

Procon Goiás investiga procedência das bebidas, em meio a aumento nos casos de intoxicação por metanol. (Foto: Divulgação)

Diante da alta expressiva no número de casos suspeitos de intoxicação por metanol, o Procon Anápolis planeja iniciar uma operação de fiscalização para coibir a falsificação de bebidas na cidade.

A ação deve atuar em conjunto com as medidas que já estão sendo realizadas pelo Procon Goiás, em parceria com as secretárias de Saúde e Segurança Pública.

A atuação dos fiscais do estado começou na última quinta-feira (02), mirando distribuidoras, bares e restaurantes.

Os objetivos são verificar a origem das bebidas vendidas, conferir as informações no rótulo – como data de validade e fabricação – e confirmar a existência do selo do Ministério da Agricultura.

Superintendente do Procon Goiás, Marco Palmerston explica que as empresas podem ser autuadas e até mesmo interditadas, caso sejam encontradas irregularidades.

Goiás tem três casos suspeitos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas. Os pacientes são uma jovem, de 25 anos, de Itapaci; um homem, de 47 anos, de Padre Bernardo; e um jovem, de 20 anos, de Formosa.

Até a última atualização, os dois primeiros seguiam internados. O terceiro teve alta hospitalar no sábado (04). Uma quarta suspeita, de Bom Jesus, foi descartada.

No Brasil, são 225 casos notificados até então. Desses, 16 foram confirmados. O Ministério da Saúde também confirmou duas mortes em decorrência da intoxicação por metanol (em São Paulo), e continua investigando 13 óbitos.

