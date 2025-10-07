Secretaria de Saúde confirma primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol na Grande Goiânia

Pasta também atualizou quadro de saúde de outros pacientes internados no estado

Samuel Leão - 07 de outubro de 2025

Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). (Foto: Lucas Almeida)

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou nesta terça-feira (07) o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol na Região Metropolitana de Goiânia. A paciente, uma jovem de 18 anos residente em Senador Canedo, está internada no Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), na capital, e seu estado de saúde é considerado estável.

De acordo com a nota, a jovem foi extubada e já respira espontaneamente, mas segue sob monitoramento da equipe médica.

Em conjunto com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (CIATox-GO), a possibilidade de descartar o caso como intoxicação por metanol está sendo avaliada, e não foi necessária a aplicação de antídoto até o momento.

Este caso acende um alerta na Grande Goiânia, uma vez que os outros quatro casos notificados pela SES-GO estão localizados em municípios fora da região metropolitana.

Outros casos sob investigação

Além da paciente de Senador Canedo, a SES-GO mantém a investigação sobre outros três casos suspeitos de intoxicação por metanol:

O primeiro caso confirmado em Goiás, sendo uma paciente de 25 anos, obesa, que teria consumido bebidas alcoólicas em Guarinos, permanece em estado grave na UTI do Hospital do Coração de Anápolis (HCN). Apesar da melhora clínica e da extubação, ela ainda requer cuidados intensivos.

Já um residente de Padre Bernardo, de 47 anos, obeso e hipertenso, foi notificado pela UPA de Brazlândia (DF) e internado no Hospital de Base de Brasília (DF).

Ele evoluiu para um quadro de insuficiência respiratória aguda e teve um protocolo de morte encefálica aberto. As bebidas teriam sido compradas em uma localidade próxima a Padre Bernardo.

Um caso notificado em Formosa, de um paciente de 20 anos, apresentou melhora significativa e resolução do quadro visual, recebendo alta médica em boas condições clínicas no dia 4 de outubro, após exames laboratoriais não apresentarem alterações.

Por fim, um quinto caso, de um homem de 25 anos do município de Bom Jesus, foi descartado após a evolução do quadro clínico.

A SES-GO reitera que todos os casos notificados cumprem os critérios de definição de casos suspeitos, conforme a nota técnica do Ministério da Saúde, e que o monitoramento e a investigação continuam para garantir a segurança da população.

