A nova moda entre os jovens que está causando polêmica nas redes sociais

Novas gerações aderem à customização dental unindo tecnologia 3D com tendências de moda visual ousada e artística

Magno Oliver - 10 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Dayse Prado Desenho e Anatomia Dental)

Uma tendência estética em um lugar inusitado do corpo humano ganhou força entre jovens na China e fama nas redes sociais. A nova moda entre as novas gerações envolve gravar frases, símbolos ou nomes em coroas dentárias (dentes artificiais ou caps) produzidas com tecnologia de impressão 3D.

O processo recebeu o nome de “tatuagens dentárias” e consiste em fabricar uma coroa personalizada, feita de material resistente, que substitui ou cobre o dente natural, e nela inserir desenhos ou bordões motivacionais. O serviço custa cerca de 2.000 yuans (aproximadamente R$ 1280 no Brasil) no mercado chinês.

A nova moda entre os jovens que está causando polêmica nas redes sociais

A ideia teve início em clínicas odontológicas regionais como uma ação promocional de marketing que acabou caindo no gosto dos adolescentes. A tatuagem dental virou febre nas redes sociais com vídeos no TikTok exibindo dentes estampados com diversas figuras, desenhos e até frases.

A nova febre preocupa bastante especialistas que alertam para riscos graves à saúde bucal, pois fazer fixação de material ou produto desgastando o esmalte dentário, necessário para a fixação da coroa gravada, é irreversível. É um procedimento que altera permanentemente a estrutura da coroa do dente para fins estéticos que não considera as implicações biológicas a longo prazo na arcada dentária.

No Brasil, segundo as especialistas, esse tipo de modificação não tem regulamentação e pode, inclusive, ser enquadrado como infração ética se realizado por profissionais.

Outra febre que veio junto com as tatuagens dentárias é a dos adesivos dentais, que são meios temporários de tatuar o dente, mas com efeito de duração de 12h.

Confira mais detalhes:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!