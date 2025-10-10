Conheça a cidade goiana que tem a gasolina e o etanol mais baratos do Brasil

Levantamente que monitorou 21 mil postos em todo o Brasil descobriu o "melhor lugar" no interior de Goiás

Samuel Leão - 10 de outubro de 2025

Preço de gasolina se tornou uma dor de cabeça para brasileiros, mas uma cidade do interior de Goiás se destaca. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil).

Enquanto o Brasil acompanha a flutuação dos preços dos combustíveis com apreensão, uma pequena cidade no interior de Goiás se destaca como um oásis de economia para os motoristas. Itaguari, a cerca de 130 km da capital Goiânia, com seus modestos 5 mil habitantes, tem se consolidado como a capital nacional do combustível barato.

Recentemente, um levantamento exclusivo da Ticket Log, empresa de logística que monitora mais de 21 mil postos em todo o país, colocou Itaguari no topo do ranking dos municípios com os menores preços de etanol e gasolina.

Os dados de setembro, publicados pelo Uol, revelam que o litro da gasolina foi comercializado a uma média de R$ 5,49, enquanto o etanol custou, em média, R$ 3,59, números que contrastam drasticamente com a realidade da maioria dos brasileiros.

Uma combinação estratégica de elementos geográficos, econômicos e políticos estaria por trás dessa “bagatela”. Renato Mascarenhas, diretor da rede de abastecimento da Edenred Mobilidade, proprietária da Ticket Log, aponta a proximidade com os centros produtores de etanol como um dos pilares dessa vantagem.

“Essa posição reduz os gastos com transporte e encurta o trajeto do combustível até as bombas. Com isso, os valores já chegam menores na origem”, explicou Mascarenhas ao Uol.

Além da logística favorável, o estado de Goiás, que se firmou como o segundo maior produtor de etanol do Brasil em 2024, atrás apenas de São Paulo, desempenha um papel crucial.

A crescente produção de etanol a partir do milho no estado fortalece a oferta local e, consequentemente, impacta os preços.

Outro diferencial importante são as políticas de incentivo do governo estadual às usinas locais, que oferecem benefícios como créditos de ICMS, contribuindo para uma redução ainda maior no valor final ao consumidor.

Mais fatores

Outro ponto relevante é a recente alteração na composição da gasolina. Desde agosto, a determinação federal aumentou a proporção de etanol na mistura do combustível fóssil de 27% para 30%. Essa mudança tem um efeito direto nos preços, como detalha Renato.

“Com uma participação maior do etanol na mistura, o valor final da gasolina fica mais atrelado ao preço desse biocombustível“, contou.

Essa tendência de alinhamento entre os preços da gasolina e do etanol sugere um ajuste de mercado, onde a competição entre os combustíveis busca um equilíbrio.

E por falar em competição, o cenário local de Itaguari, com apenas dois postos de combustível, também é um fator decisivo.

A disputa acirrada pelos 5 mil moradores, somada à proximidade de concorrentes de municípios vizinhos, força os estabelecimentos a manterem preços competitivos.

