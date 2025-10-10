Motorista bêbado é preso em Aparecida de Goiânia após ameaçar atear fogo em companheira

Homem já acumula diversas passagens, incluindo agressões a ex-namorada e ter iniciado um incêndio criminoso em uma capela

Davi Galvão - 10 de outubro de 2025

Homem foi preso em flagrante após ameaçar companheira. (Foto: Reprodução)

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (09) após ameaçar atear fogo na companheira com tíner — solvente usado para diluição de tinta.

A vítima, de 67 anos, contou que o caso ocorreu dentro do quarto da casa onde o casal mora, no Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia.

Ela conseguiu sair do imóvel e pedir ajuda aos vizinhos antes que o suspeito colocasse o plano em prática.

Após a ameaça o homem fugiu, mas foi localizado no Jardim Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele estava visivelmente embriagado e dirigiu por cerca de 6 km em vias movimentadas, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

A perseguição terminou quando equipes do 8º BPM conseguiram interceptá-lo. Dentro do carro, foram encontradas latas de cerveja.

O suspeito foi levado à Central de Flagrantes de Goiânia e autuado por lesão corporal dolosa, ameaça e injúria — no contexto da Lei Maria da Penha —, além de embriaguez ao volante. Ele segue preso e deve passar por audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (10).

Quando estava no porta-malas da viatura, ele foi filmado gritando e pedindo socorro, afirmando que estava sendo agredido. Apesar disso, não foi possível visualizar nenhuma lesão ou agressão por parte da PM.

Histórico de crimes

Vale mencionar que em março de 2019 o suspeito tentou matar a ex-companheira no Bairro Boa Vista, em Goiânia. Além disso, em 2018, incendiou a capela do Cemitério de Souzânia, distrito de Inaciolândia, em Anápolis, sendo preso em flagrante.

Nos anos de 2024 e 2025, também se envolveu em outras ocorrências de violência doméstica e discussões com vizinhos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!