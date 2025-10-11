Dia das Crianças deve ser de chuva forte em diversas regiões de Goiás; saiba onde

Temporais podem vir acompanhados de ventanias fortes e queda de granizo, alertou Cimehgo

Augusto Araújo - 11 de outubro de 2025

Chuva deve atingir diversos municípios. (Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um informe fazendo um alerta para os municípios do estado. Isso porque este domingo (12), Dia das Crianças, deve ser marcado por chuvas fortes.

Conforme o boletim, Goiás está sob a influência de uma frente fria, vinda da região Sudeste do país. Assim, existe o risco de ocorrência de tempestades de até 30 mm/h.

Dessa forma, essas quedas d’água devem ocorrer em forma de pancadas isoladas, de forma mais intensa nas regiões Oeste e Sudoeste. Nestas, a previsão é de que chova uma média de 12 mm.

Além disso, os temporais podem vir acompanhados de ventanias de até 50 km/h (considerada forte) e queda de granizo.

Dentre as cidades destacadas no boletim do Cimehgo, as que devem registrar maiores índices de chuva são Ipameri, Morrinhos e Palmeiras de Goiás. Todas as três devem ter registros de 7 mm.

Ainda conforme a previsão, Goiânia pode encarar precipitações de 5 mm, com a temperatura variando entre 19ºC e 34ºC.

Anápolis, por sua vez, deve ter o mesmo índice de chuva que a capital goiana. Porém, os termômetros devem oscilar entre os 19ºC e os 31ºC.

Por fim, Rio Verde deve ter registros ligeiramente diferentes de Goiânia. Isso porque também deve receber 5 mm de chuva, mas a temperatura pode variar dos 19ºC aos 33ºC.

