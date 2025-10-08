Dia das Crianças em Aparecida de Goiânia terá festa gratuita com lanche, brinquedos e show da Patrulha Canina

Atividades irão acontecer das 08h às 12h no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela

Paulo Roberto Belém - 08 de outubro de 2025

Programação acontece no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. (Foto: Divulgação/Pref. Aparecida de Goiânia)

Uma programação especial está sendo preparada para a criançada de Aparecida de Goiânia neste 12 de outubro, por ponta da realização da Festa do Dia das Crianças promovida pela Prefeitura.

Batizada de “CidaFeliz”, as atividades irão acontecer das 08h às 12h no estacionamento da Cidade Administrativa Maguito Vilela. A entrada é gratuita e será permitida somente crianças acompanhadas por pais ou responsáveis.

Entre as atrações, está o show da Patrulha Canina. Além da apresentação principal, os pequenos poderão se divertir em 37 brinquedos infláveis, corridas infantis e em dezenas de oficinas recreativas.

A organização informou, também, que haverá sorteio de brindes, destacando-se as bicicletas. E para animar, ainda mais, a garotada, haverá distribuição de delícias com pipoca, algodão-doce e refrigerante.

A Prefeitura de Aparecida complementou que o evento tem o apoio do Governo de Goiás e da iniciativa privada, informando que o espaço contará com esquema de segurança reforçado.

Estarão empenhados a Guarda Civil Metropolitana (GCM), Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros. “Para garantir o conforto e o bem-estar das famílias”, garantiu o Executivo.

Finalizando o convite, a Administração destacou que a Secretaria de Saúde do município estará presente no evento com estande de vacinação, aproveitando a presença de um dos principais públicos-alvo das imunizações.

