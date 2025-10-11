Uma semana após o divórcio, homem ganha na loteria e revela o que vai fazer com o prêmio

A história rodou o mundo ao mostrar como o destino de alguém pode mudar quando menos se espera

Pedro Ribeiro - 11 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A loteria é, para muitos, sinônimo de esperança e mudança de vida.

E foi exatamente isso que aconteceu com Mike Weirsky, um homem que viu o destino virar completamente a seu favor apenas uma semana após o divórcio.

A história do norte-americano de 54 anos rodou o mundo ao mostrar como a sorte pode aparecer quando menos se espera — e transformar tudo de um dia para o outro.

Uma semana após o divórcio, homem ganha na loteria e revela o que vai fazer com o prêmio

Mike Weirsky vivia uma fase complicada.

Desempregado e recém-separado, ele tentava se reorganizar emocional e financeiramente quando decidiu, em um dia comum, comprar dois bilhetes da loteria em uma loja de conveniência na cidade de Philipsburg, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O que ele não imaginava era que o simples ato de comprar esses bilhetes mudaria completamente sua vida.

Após pagar, ele acabou esquecendo os comprovantes no balcão. Minutos depois, um homem que estava na fila atrás dele encontrou os bilhetes e, ao invés de ficar com eles, decidiu devolvê-los aos funcionários da loja.

No dia seguinte, Mike percebeu o esquecimento e voltou ao local. Por sorte — e pela honestidade de um desconhecido — conseguiu recuperar os bilhetes.

Poucas horas depois, ao conferir os números sorteados, descobriu que havia ganhado nada menos que US$ 273 milhões, o equivalente a mais de R$ 1,4 bilhão.

Um gesto de honestidade e uma nova vida

A vitória de Mike na loteria chamou atenção não só pelo valor impressionante, mas também pela história de como o prêmio quase foi perdido.

O vencedor contou que ficou completamente em choque quando percebeu que havia se tornado milionário.

“Eu estava lá embaixo e, de repente, do nada, estou aqui em cima”, disse emocionado.

Mesmo com a fortuna, Weirsky não esqueceu de quem o ajudou.

Ele fez questão de recompensar os funcionários da loja e ainda busca o homem misterioso que encontrou e devolveu os bilhetes esquecidos.

“Quero agradecer a ele pessoalmente. Pretendo dar algo, mas quero manter isso entre nós”, declarou.

O que ele pretende fazer com o prêmio

Após o susto e a avalanche de atenção da mídia, Mike revelou que quer aproveitar o dinheiro para viver com mais tranquilidade e ajudar pessoas próximas.

Ele afirmou que pretende comprar uma casa, investir parte do prêmio e usar o resto para garantir um futuro confortável.

O caso, que aconteceu em 2019, continua sendo lembrado até hoje como um exemplo de coincidência inacreditável — e de como a honestidade pode mudar não apenas uma, mas duas vidas.

Afinal, se o homem que encontrou os bilhetes tivesse tomado outra decisão, a história poderia ter sido completamente diferente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!