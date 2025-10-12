6 expressões em português que mudaram de sentido com o tempo, segundo linguistas

Pedro Ribeiro - 12 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

As expressões em português estão entre os maiores exemplos de como a língua é viva e está sempre mudando.

Muitas frases que usamos hoje no dia a dia têm significados completamente diferentes do que tinham há algumas décadas, e, em alguns casos, o sentido original se perdeu quase por completo.

Essas transformações acontecem naturalmente, à medida que a sociedade muda e as pessoas passam a usar as palavras de novas maneiras.

Por isso, conhecer a origem e a evolução das expressões em português é uma ótima forma de entender melhor o idioma e até de evitar confusões.

1. Puxar o saco

Hoje, “puxar o saco” significa bajular alguém.

Mas, originalmente, a expressão vinha dos tempos coloniais, quando os aprendizes carregavam as bolsas e pertences dos mestres — literalmente “puxando o saco” deles.

Com o tempo, o gesto ganhou um sentido figurado de subserviência.

2. Ficar de olho

Antigamente, “ficar de olho” tinha um sentido mais literal — observar algo atentamente.

Hoje, a expressão é usada de forma mais ampla, podendo significar interesse, cuidado, ou até mesmo desconfiança, dependendo do contexto.

3. Bater as botas

Embora hoje seja uma forma leve de se referir à morte, a expressão “bater as botas” tem origem nos tempos em que os soldados usavam botas altas.

Quando alguém morria, as pernas se esticavam involuntariamente, fazendo as botas “baterem” uma na outra.

4. Pagar mico

Antes de significar “passar vergonha”, “pagar mico” era literalmente um castigo em jogos de cartas populares no século XIX.

O perdedor tinha de segurar um pequeno macaco (ou uma figura que o representasse), simbolizando o vexame.

Daí surgiu o uso figurado atual.

5. Sair pela culatra

Essa expressão vem do mundo das armas.

Quando um tiro “saía pela culatra”, significava que a arma falhou e o disparo voltou em direção a quem atirou.

Hoje, o sentido é figurado: algo que deu errado e acabou prejudicando quem o planejou.

6. Dar com os burros n’água

Atualmente, usamos “dar com os burros n’água” para indicar que algo não saiu como o esperado.

A origem, porém, vem dos tropeiros e viajantes que, ao atravessar rios, muitas vezes viam seus burros escorregarem e caírem na água, frustrando o percurso.

