Rainha brasileira? Conheça a monarca que fala português, cresceu no Brasil e é amada em seu país

Saiba sobre as raízes sul-americana de uma majestade que já passou por aqui

Anna Júlia Steckelberg - 12 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

Há quem pense que as vidas reais se passam apenas em castelos distantes, com etiqueta severa e idiomas gelados. Mas a história de Silvia Renate Sommerlath, rainha consorte da Suécia, mostra que a monarquia também pode ter perfume de café, sotaque paulistano e memórias de infância sob o sol tropical.

Silvia nasceu em Heidelberg, Alemanha, em 23 de dezembro de 1943, filha de Walther Sommerlath, empresário alemão, e Alice Soares de Toledo, brasileira nascida no interior de São Paulo.

Quando tinha cerca de quatro anos, em 1947, sua família mudou‐se para São Paulo, onde permaneceu até 1957. Foi neste período que Silvia frequentou o Colégio Visconde de Porto Seguro, uma escola bilíngue, alemã-português, e viveu parte importante de sua formação.

O Brasil não ficou só nas lembranças: segundo o site oficial da Casa Real sueca, Silvia fala português, além de sueco, alemão, inglês, francês e espanhol.

O português, ela disse certa vez, é a língua “do coração” e aparece nos momentos de alegria da família.

O amor pelo Brasil, entretanto, não é só linguístico. Silvia mantém vínculos culturais e afetivos com o país da mãe, participa de ações de sua fundação ligadas a infância e proteção infantil no Brasil, e, em visitas oficiais, é recebida com entusiasmo.

A trajetória de Silvia – dividida entre continentes, idiomas e culturas – permite ver como identidades muitas vezes vão além das fronteiras. Ela se formou no ensino médio em Düsseldorf em 1963, estudou interpretação em Munique, graduando-se em Espanhol, trabalhou em consulados e em eventos internacionais antes mesmo de tornar-se rainha.

Silvia nunca deixou de declarar carinho pelo Brasil. Suas memórias, sua língua materna, sua herança familiar brasileira fazem dela, para muitos, uma rainha “meio nossa”. E esse meio já basta para que parte do coração do Brasil pulse também na realeza sueca.

