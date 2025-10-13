Anapolino comemora vitória em concurso internacional da Tesla: “agradeço de coração”

Vídeo produzido por Aurélio Rosa para a competição retratou a produção de mel em Itaguarú, município no interior de Goiás

Samuel Leão - 13 de outubro de 2025

Vídeo mostra o uso dos Cybertrucks para a produção de mel. (Foto: Reprodução/@aureliorosa)

O ex-engenheiro sênior da Tesla, Aurélio Rosa, de 36 anos, comemorou a vitória no Tesla Vision, concurso que premia com um veículo do novo modelo Y e uma viagem à fábrica, nos Estados Unidos, o melhor “vídeo-propaganda” feito por fãs e donos de carros da marca.

Em entrevista ao Portal 6, nesta segunda-feira (13), ele relembrou a “força-tarefa” organizada na sexta-feira (10) para conseguir angariar as 4,7 mil curtidas que resultaram na vitória do único participante brasileiro da competição.

“A votação encerrou e nós recebemos 4,7 mil votos, 2 mil acima do segundo colocado. Quase dobramos a pontuação do segundo colocado, e o nosso vídeo ficou em primeiro na pontuação de likes lá no X. Muito obrigado a todo mundo que participou”, expressou.

Aurélio explicou que a mobilização ocorreu em pouco mais de 24 horas apenas, em uma união de esforços que contou com a ajuda de parceiros de vários países, como Holanda, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, Portugal e Bolívia, mas que só foi possível pela força de engajamento dos brasileiros.

“Conheço gente que parou tudo o que estava fazendo para falar com os amigos e família, e eu agradeço de coração. Essa vitória é nossa, não é só minha, não é só da minha mãe ou dos amigos que ajudaram a produzir esse vídeo. Eu quero compartilhar cada passo dos próximos capítulos que estão por vir com quem ajudou”, contou.

Pelas redes sociais, ele pretende registrar tudo que está por vir, como a viagem à empresa nos Estados Unidos e a entrega do prêmio, o SUV compacto de modelo Y, lançamento da montadora.

Na próxima semana, a Tesla deve divulgar o resultado oficial do concurso, que encerrou às 01h do último sábado (11).

Relembre

O vídeo produzido por Aurélio Rosa para a competição retratou a produção de mel em Itaguaru, município no interior de Goiás onde a mãe dele já chegou a ter 2 mil colmeias.

Atualmente, ela ainda produz mel, só que agora com o auxílio de Cybertrucks, veículo da Tesla que auxilia ao oferecer espaço e recursos que tornam possível o deslocamento das colmeias e oferece trafegabilidade em meio ao mato.

Imagens da mãe e do filho aplicando fumaça e manuseando as colmeias foram montadas juntamente com cenas dos carros circulando pelo cerrado.

Na narração, o engenheiro trata da organização social das abelhas e traça paralelos com a sociedade, projetando os avanços proporcionados pelas tecnologias de veículos elétricos da Tesla.

