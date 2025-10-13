Aos sete anos, goiana representa o Brasil em concurso de beleza internacional e leva a faixa para casa
Maria Heloisa Matos já é veterana nos desfiles de Miss: ela já venceu em Goiás e no Brasil
Foi vestida nas cores azul e amarelo, com uma saia cheia e mangas bufantes, que a goiana Maria Heloisa Matos, de apenas sete anos, subiu na passarela do concurso Miss Mirim Dreams Internacional para trazer a faixa para casa.
Em meio a diversos outros países, Heloisa representou o Brasil na competição – realizada no último domingo (12) em Arequipa, no Peru.
Cheia de confiança, ela desfilou, acenou para o público e exibiu um sorriso que conquistou os jurados. Aos pais, Leandro Matos e Gabriella Stefany, presentes na plateia, restou aplaudir.
Nascida em Goiânia, a vencedora já coleciona títulos de outros concursos: Mini Miss Goiás em 2024 e Mini Miss Brasil em 2025.
Pelas redes sociais, a goiana agradeceu pelo apoio recebido de fãs e seguidores. “Oi, galerinha. Muito obrigada, eu consegui. Muito obrigada para quem torceu e orou por mim”.
