Aos sete anos, goiana representa o Brasil em concurso de beleza internacional e leva a faixa para casa

Maria Heloisa Matos já é veterana nos desfiles de Miss: ela já venceu em Goiás e no Brasil

Natália Sezil - 13 de outubro de 2025

Maria Heloisa Matos conquistou o título de Miss Mirim Dreams Internacional. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foi vestida nas cores azul e amarelo, com uma saia cheia e mangas bufantes, que a goiana Maria Heloisa Matos, de apenas sete anos, subiu na passarela do concurso Miss Mirim Dreams Internacional para trazer a faixa para casa.

Em meio a diversos outros países, Heloisa representou o Brasil na competição – realizada no último domingo (12) em Arequipa, no Peru.

Cheia de confiança, ela desfilou, acenou para o público e exibiu um sorriso que conquistou os jurados. Aos pais, Leandro Matos e Gabriella Stefany, presentes na plateia, restou aplaudir.

Nascida em Goiânia, a vencedora já coleciona títulos de outros concursos: Mini Miss Goiás em 2024 e Mini Miss Brasil em 2025.

Pelas redes sociais, a goiana agradeceu pelo apoio recebido de fãs e seguidores. “Oi, galerinha. Muito obrigada, eu consegui. Muito obrigada para quem torceu e orou por mim”.

