Moradores de Anápolis terão horário estendido para aproveitar reta final do Refis 2025; veja detalhes

Medida valerá até a quinta-feira (16), que é quando o Fique em Dia será encerrado pela Prefeitura

Paulo Roberto Belém - 13 de outubro de 2025

Rápido de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Faltando pouquíssimos dias para o encerramento do Programa Fique em Dia (Refis 2025), em Anápolis, a Prefeitura anunciou que o atendimento presencial no Rápido do Anashopping será estendido das 08h às 22h.

Inicialmente, tinha sido indicado que os atendimentos seriam realizados até 19h, havendo assim um acréscimo de três horas.

A extensão do horário de funcionamento para a unidade valerá até a quinta-feira (16), que é quando o Fique em Dia será encerrado, de fato. Não há previsão de uma nova prorrogação do programa.

Por outro lado, o Executivo também chamou a atenção para as demais forma de atendimento, destacando a possibilidade de fazer a solicitação de adesão pelo Zap da Prefeitura (62) 98551-6888, pelo aplicativo Conecta Anápolis ou pelo Portal do Cidadão.

Entre as condições previstas estão:

ISSQN: 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista; até 80% em parcelamentos de até 16 vezes.

Demais créditos tributários e não tributários: até 100% de desconto à vista e até 70% em parcelamentos de até 60 vezes.

Multas formais ou de ofício: 50% de desconto para pagamento à vista.

O programa atende pessoas físicas, jurídicas e Microempreendedores Individuais (MEIs), permitindo regularização de débitos e a prevenção de restrições futuras.

O valor mínimo das parcelas é de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEIs, e de R$ 457,50 para pessoas jurídicas.

Já os débitos inferiores a R$ 305 (pessoas físicas/MEIs) e R$ 915 (jurídicas) só podem ser quitados à vista.

