Respeito e valorização à docência da UEG

A UEG é um patrimônio de Goiás. Está presente em mais de 35 cidades, levando conhecimento, oportunidades e desenvolvimento

Antônio Gomide - 13 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Há algo de muito bonito na missão de ensinar. Quem escolhe a docência carrega consigo a coragem de acreditar no poder de transformação da Educação.

Na Universidade Estadual de Goiás, essa coragem se multiplica em dezenas de câmpus, alcançando milhares de famílias que veem na educação a ponte para um futuro melhor.

Na manhã desta terça-feira, 14, realizaremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás pela valorização dos docentes da UEG. É uma ação da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Estadual de Goiás, que temos a honra de presidir, e que ganha ainda mais significado nesta semana em que celebramos o Dia do Professor.

Hoje, mais de 150 professores da UEG aguardam o reconhecimento de suas titulações, já asseguradas em lei. São mestres e doutores que dedicam suas vidas à formação de novos profissionais, mas que ainda enfrentam dificuldades para ver seu trabalho devidamente valorizado. O que pedem não é privilégio — é justiça. É o cumprimento da lei, o direito de serem reconhecidos pelo conhecimento que conquistaram e compartilham. É respeito!

A audiência pública é, portanto, um chamado à sensibilidade do Estado, para que compreenda que valorizar a docência é fortalecer a universidade. É investir na qualidade do ensino, na pesquisa, na inovação e na esperança de milhares de jovens goianos.

A UEG é um patrimônio de Goiás. Está presente em mais de 35 cidades, levando conhecimento, oportunidades e desenvolvimento. Por isso, ao defender a docência, também valorizamos a UEG e o futuro da própria universidade.

Reafirmamos aqui nosso compromisso com todos os que fazem da UEG uma referência em ensino público e transformação social. Porque quando um professor é valorizado, todo o Estado cresce.