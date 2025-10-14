Cidade com 8 mil moradores vai receber a maior fábrica de celulose do mundo e criar empregos para o dobro da população

Projeto usará tecnologia de Indústria 4.0, com sistemas digitais de controle, simuladores de treinamento e integração completa entre as etapas de produção e qualidade

Gabriel Yuri Souto - 14 de outubro de 2025

(Imagem: Reprodução)

A pequena cidade de Inocência (MS), com pouco mais de 8 mil habitantes, está prestes a viver uma revolução econômica.

A chilena Arauco iniciou a construção da maior fábrica de celulose do mundo erguida em uma única fase, com investimento estimado em US$ 4,6 bilhões.

Batizado de Projeto Sucuriú, o empreendimento ocupará 3.500 hectares às margens do Rio Sucuriú, a 50 km do Centro da cidade.

A previsão é que a planta entre em operação no fim de 2027, com capacidade de produzir 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano, destinadas principalmente à China, Europa e América do Norte.

Durante a construção, serão contratados cerca de 14 mil trabalhadores. Após a inauguração, a unidade deve manter 6 mil empregos permanentes, número superior à população adulta do município.

O impacto se estenderá por toda a região, alcançando cidades vizinhas de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.

O projeto usará tecnologia de Indústria 4.0, com sistemas digitais de controle, simuladores de treinamento e integração completa entre as etapas de produção e qualidade.

Além disso, a fábrica vai operar em ciclo fechado de energia, com capacidade superior a 400 megawatts (MW) — o suficiente para abastecer uma cidade de 800 mil habitantes.

Durante visita às obras, em 08 de outubro, o prefeito Antônio Ângelo destacou a importância do investimento:

“A chegada da Arauco simboliza um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social para o nosso município. Seremos referência em geração de emprego, renda e qualidade de vida.”

Com o Projeto Sucuriú, Inocência deve se tornar um dos principais polos de celulose do planeta, marcando a estreia da Arauco na produção da commodity no Brasil e inaugurando uma nova era de prosperidade para o interior do país.

