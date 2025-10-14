Deputado Rubens Otoni deve confirmar instalação da UFG em Anápolis

Danilo Boaventura - 14 de outubro de 2025

Deputado Federal Rubens Otoni, ao Centro. (Foto: Divulgação)

As atenções se voltam para a Câmara Municipal de Anápolis nesta terça-feira (14), com a participação do deputado federal Rubens Otoni (PT) na sessão ordinária.

A expectativa é que o parlamentar anuncie a instalação de um campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) no município, uma demanda histórica da população local.

Informações de bastidores obtidas pela Rápidas indicam que um terreno próximo ao Centro de Convenções já estaria destinado a abrigar a nova unidade de ensino.

Para os aliados do deputado, essa articulação com o Governo Federal é vista como um passo fundamental para consolidar sua trajetória na expansão do ensino superior em Anápolis.

A atuação de Otoni na área tem precedentes importantes: foi ele quem, em 1999, viabilizou o acordo político entre o então governador Marconi Perillo (PSDB) e o prefeito Adhemar Santillo (à época no PMDB) para a criação da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Da mesma forma, a vinda do Instituto Federal de Goiás (IFG) para a cidade, em 2010, é creditada ao seu empenho.

Multa de 30 mil para motorista flagrado descartado entulho em Aparecida de Goiânia

A fiscalização contra o descarte irregular de resíduos em Aparecida de Goiânia demonstrou rigor, culminando na aplicação de uma multa de R$ 30 mil a um motorista.

O flagrante ocorreu na Avenida Graça Aranha, no Jardim Buriti Sereno, após um caminhão, que transitava com excesso de carga e material mal acondicionado, despejar resíduos de construção civil na via e no canteiro central.

A operação envolveu uma atuação conjunta da Guarda Civil Municipal e das secretarias de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e Transporte (SMTA).

A identificação do responsável foi possível utilizando o sistema de videomonitoramento para traçar a rota do veículo, analisando imagens de câmeras públicas e privadas. Determinada pelo prefeito Leandro Vilela (MDB), a ação é esforço contínuo para manter a cidade limpa.

Em apenas oito meses, já resultou na remoção de mais de 50 mil toneladas de entulho das ruas por meio da Operação Aparecida Limpa.

Pacientes do HEANA estão sofrendo com o calor e pouca ventilação nos quartos

A ausência de refrigeração em quartos e enfermarias do Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (HEANA) tem causado indignação nos funcionários e acompanhantes de pacientes.

O calor é tanto que lençóis e cobertas estão grudando nos doentes, contaram enfermeiros em reservado ao Portal 6.

Há quartos com pequenas janelinhas, cujas as frestas com telas anti mosquitos já sujas pela ação do tempo impedem a circulação de ar.

Empresariado se aproxima de Amilton Filho para melhorar interlocução com Governo Estadual

A participação do deputado estadual Amilton Filho (MDB) na 69ª Reunião Ordinária da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) nesta quarta-feira (15) sela uma aproximação estratégica do empresariado local com o parlamentar.

O setor produtivo enxerga em Amilton um interlocutor privilegiado junto ao Governo de Goiás, e, de forma mais acentuada, com o vice-governador Daniel Vilela (MDB).

A aposta dos empresários leva em conta a projeção de que Vilela assumirá o comando do estado em 2026, com altas chances de reeleição, tornando o alinhamento político com o deputado um movimento chave para o futuro.

A sintonia é reforçada pelo fato de Amilton, Daniel e o prefeito Márcio Corrêa (MDB) pertencerem ao mesmo grupo político, consolidando um canal direto de diálogo e influência, sobretudo futuras, para as demandas de Anápolis.

Goiânia pode ganhar voos diretos para Europa, EUA e Argentina

Estudos de demanda avançam para que o Aeroporto de Goiânia se torne como um novo hub de voos internacionais.

Em discussões entre a Prefeitura de Goiânia e o Governo Federal, além da já ventilada rota para Lisboa, a pauta agora inclui a prospecção de voos diretos para os Estados Unidos (Flórida), outros destinos na Europa e uma conexão com Buenos Aires, na Argentina.

A viabilidade técnica da pista do aeroporto Santa Genoveva já foi confirmada pelos ministros de Portos e Aeroportos, e do Turismo, restando agora a análise de viabilidade comercial por parte das companhias aéreas.

O otimismo é grande, especialmente para a rota com a Argentina, devido ao alto volume de turistas do país vizinho que visitam o Brasil.

Nota 10

Para a Geolab, que demonstra visão de futuro e um compromisso sólido com o desenvolvimento de Anápolis ao investir mais de R$ 300 milhões em sua segunda planta fabril na cidade.

A aposta estratégica na oftalmologia, com uma unidade de negócios dedicada e uma capacidade de produção que a eleva à segunda posição nacional na fabricação de colírios, é um movimento audacioso e exemplar.

Essa iniciativa não só fortalece o polo farmoquímico de Goiás, mas também sinaliza um crescimento robusto e sustentável, gerando empregos e consolidando a marca como uma referência de inovação no setor farmacêutico brasileiro.

Nota Zero

Para o prefeito Sandro Mabel, que, a pretexto de modernizar a decoração natalina de Goiânia, demonstra pouca sensibilidade ao encerrar uma tradição de mais de 30 anos: o túnel de luz da Praça Tamandaré.

A decisão de apagar um dos cartões-postais mais queridos do Natal goianiense, que faz parte da memória afetiva de gerações, em troca de uma suposta ‘decoração mais dinâmica’ espalhada pela cidade, soa como um descaso com o patrimônio cultural e afetivo da população. D

escontinuar um marco tão consolidado, que atraía famílias e simbolizava a chegada do fim de ano para muitos, é uma escolha que apaga a história e empobrece o espírito natalino da capital.