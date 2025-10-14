Ecovias Araguaia anuncia novas interdições na BR-153; veja o que muda

A Ecovias Araguaia anunciou que a BR-153 terá interdições pontuais de pista para obras de manutenção em um viaduto localizado no km 376, em São Francisco de Goiás, no entroncamento com a GO-080.

Os serviços começam nesta terça-feira (14) e devem durar aproximadamente 15 dias.

De acordo com a concessionária, a operação foi planejada para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho.

Durante os trabalhos, haverá estreitamento de faixa na GO-080 e bloqueio do acesso da BR-153 (sentido Norte) para a rodovia estadual, conforme evidenciado na imagem:

A linha vermelha pintada sobre os zebrados na imagem indica o bloqueio de quem está trafegando na BR-153 sentido Norte e quer acessar a GO-080.

A outra linha vermelha menor indica a implantação de outro bloqueio, com o objetivo de impedir que os usuários acessem equivocadamente, pela contramão, a alça de acesso à BR-153.

Já a linha laranja representa o ponto de estreitamento da faixa na GO-080.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e respeitem a sinalização instalada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!