Ecovias Araguaia anuncia novas interdições na BR-153; veja o que muda

Obras são referentes a manutenção de um viaduto localizado no entroncamento com a GO-080

Davi Galvão Davi Galvão -
Agentes da Ecovias Araguaia realizando manutenções na via (Foto: Divulgação/Ecovias Araguaia) BR-153
Agentes da Ecovias Araguaia realizando manutenções na via (Foto: Divulgação/Ecovias Araguaia)

A Ecovias Araguaia anunciou que a BR-153 terá interdições pontuais de pista para obras de manutenção em um viaduto localizado no km 376, em São Francisco de Goiás, no entroncamento com a GO-080.

Os serviços começam nesta terça-feira (14) e devem durar aproximadamente 15 dias.

De acordo com a concessionária, a operação foi planejada para garantir a segurança dos motoristas que trafegam pelo trecho.

Durante os trabalhos, haverá estreitamento de faixa na GO-080 e bloqueio do acesso da BR-153 (sentido Norte) para a rodovia estadual, conforme evidenciado na imagem:

A linha vermelha pintada sobre os zebrados na imagem indica o bloqueio de quem está trafegando na BR 153 sentido norte e quer acessar a GO 080, a outra linha vermelha menor indica a implantação de outro bloqueio, com o objetivo de impedir que os usuários acessem equivocadamente, pela contramão, a alça de acesso à BR-153. Já a linha laranja representa o ponto de estreitamento da faixa na GO-080. (Foto: Ecovias Araguaia)

Ilustração para auxiliar os motoristas. (Foto: Ecovias Araguaia)

A linha vermelha pintada sobre os zebrados na imagem indica o bloqueio de quem está trafegando na BR-153 sentido Norte e quer acessar a GO-080.

A outra linha vermelha menor indica a implantação de outro bloqueio, com o objetivo de impedir que os usuários acessem equivocadamente, pela contramão, a alça de acesso à BR-153.

Já a linha laranja representa o ponto de estreitamento da faixa na GO-080.

A recomendação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e respeitem a sinalização instalada.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

