Os valores representam um dos maiores aportes estrangeiros no setor automotivo nos últimos anos

Pedro Ribeiro - 14 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A criação de novos empregos sempre desperta esperança e movimenta a economia.

E quando essa geração vem acompanhada de um investimento bilionário e de tecnologia de ponta, o impacto é ainda maior.

O Brasil acaba de ganhar uma nova fábrica que promete transformar o setor automotivo nacional e abrir portas para milhares de profissionais em diferentes áreas.

Fábrica inaugurada no Brasil projeta 20 mil empregos após investimento bilionário

A gigante chinesa BYD inaugurou, no dia 09 de outubro, uma moderna fábrica de veículos elétricos e híbridos no Brasil.

O investimento, avaliado em R$ 5,5 bilhões, representa um dos maiores aportes estrangeiros no setor automotivo nos últimos anos.

A expectativa é de que o complexo gere cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos, fortalecendo a confiança da empresa no potencial de desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que destacou a importância do investimento para o futuro da indústria nacional.

Ele também elogiou o fundador da BYD, Wang Chuanfu, chamando-o de “gênio da tecnologia e do carro elétrico”, e lembrou sua trajetória inspiradora, marcada por superação e inovação.

Onde a fábrica foi instalada

A nova unidade da BYD foi instalada na antiga planta da Ford, em Camaçari, na Bahia, que encerrou suas atividades em 2021.

O local passou por uma ampla reforma e modernização desde março de 2024 para receber as operações da montadora chinesa.

Agora, o espaço ganha nova vida e se torna símbolo de reindustrialização e geração de empregos na região nordeste.

Além disso, o complexo recebeu a certificação internacional I-REC, que garante o uso de 100% de energia elétrica proveniente de fontes limpas e renováveis.

Inicialmente, a fábrica terá capacidade para produzir 150 mil veículos por ano, mas o número deve dobrar para 300 mil na segunda fase do projeto.

Atualmente, a unidade realiza apenas a montagem dos veículos, mas a produção será totalmente nacionalizada a partir de 2026, quando incluirá as etapas de estamparia, soldagem e pintura.

Essa ampliação também deve aumentar o número de empregos e o uso de componentes fabricados no próprio Brasil.

Tecnologia e inovação com DNA brasileiro

Durante o evento de inauguração, a BYD apresentou ao presidente Lula o primeiro veículo híbrido plug-in flex do mundo — um automóvel capaz de funcionar com qualquer proporção de etanol e gasolina.

O sistema foi desenvolvido em parceria entre engenheiros brasileiros e chineses, especialmente para atender às condições e necessidades do mercado nacional.

Esse tipo de inovação mostra como o investimento da BYD vai além da geração de empregos.

Ele impulsiona a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a integração entre profissionais de diferentes países, tornando o Brasil uma peça fundamental na transição global para a mobilidade elétrica.

Expansão da BYD pelo Brasil e América Latina

A nova fábrica na Bahia se soma às outras operações da BYD em território nacional.

A empresa já mantém unidades produtivas em Campinas (SP) e Manaus (AM), voltadas para a fabricação de painéis solares e componentes eletrônicos.

Com o sucesso do projeto em Camaçari, a montadora pretende expandir suas atividades para outros países da América Latina, consolidando o Brasil como centro estratégico de produção e exportação.

Um futuro promissor para o emprego e a indústria nacional

Com a chegada da BYD, o país dá um passo importante na retomada da produção industrial e na geração de empregos qualificados.

O investimento bilionário reforça a confiança internacional no potencial brasileiro e mostra que o país está preparado para liderar a transição para uma economia mais verde e sustentável.

A fábrica representa mais do que uma simples linha de produção: é um símbolo de inovação, desenvolvimento e esperança para milhares de famílias que voltarão a ter oportunidades no mercado de trabalho.

