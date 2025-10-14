Goiânia pode ganhar voos diretos para Europa, EUA e Argentina

Otimismo é grande, especialmente para rota com país vizinho, devido a alto volume de turistas que visitam o Brasil

Danilo Boaventura - 14 de outubro de 2025

Aeroporto Internacional de Goiânia. (Foto:CCR Aeroportos)

Estudos de demanda avançam para que o Aeroporto de Goiânia se torne como um novo hub de voos internacionais.

Em discussões entre a Prefeitura de Goiânia e o Governo Federal, além da já ventilada rota para Lisboa, a pauta agora inclui a prospecção de voos diretos para os Estados Unidos (Flórida), outros destinos na Europa e uma conexão com Buenos Aires, na Argentina.

A viabilidade técnica da pista do aeroporto Santa Genoveva já foi confirmada pelos ministros de Portos e Aeroportos, e do Turismo, restando agora a análise de viabilidade comercial por parte das companhias aéreas.

O otimismo é grande, especialmente para a rota com a Argentina, devido ao alto volume de turistas do país vizinho que visitam o Brasil.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.