Mapa mostra quanto é preciso ganhar para estar entre os 10% mais ricos do seu estado

Consultor financeiro Tiago Monteiro destaca que renda alta não garante estabilidade sem educação financeira

Pedro Ribeiro - 14 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração)

O consultor financeiro e colunista de economia da CBN Recife e da Nova Brasil Recife, Tiago Monteiro, publicou nas redes sociais um mapa que mostra quanto é preciso ganhar para estar entre os 10% mais ricos em cada estado brasileiro, com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

Segundo o levantamento, 90% da população do país ganha menos de R$ 3,5 mil por mês, e o valor necessário para integrar o grupo dos mais ricos varia de R$ 2,3 mil no Maranhão a R$ 7,1 mil no Distrito Federal.

Nos estados mais desenvolvidos, como São Paulo e Santa Catarina, a renda mínima para estar entre os 10% do topo supera R$ 5,5 mil, enquanto nas regiões Norte e Nordeste o valor é bem menor — reflexo das desigualdades históricas do país.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tiago Monteiro | Consultoria Financeira (@tiago.monteiro)

Em sua publicação, Tiago Monteiro chamou atenção para o fato de que renda alta não significa estabilidade financeira, e que organização e planejamento são fatores decisivos para transformar ganhos em patrimônio.

“Há uma distância enorme entre a renda de quem está na média e de quem ocupa o topo — e, ainda assim, ambos tropeçam nas mesmas armadilhas: desorganização, decisões reativas e um silêncio crônico sobre dinheiro dentro de casa”, escreveu.

Segundo o consultor, “renda alta não imuniza contra o caos financeiro; renda média não condena ninguém à estagnação”. Ele defende que o verdadeiro divisor de águas está na educação financeira praticada no lar, com clareza, método e disciplina.

“O poder não está no número do contracheque, mas na qualidade das decisões repetidas todos os dias. Se você é referência na sua área, o próximo passo é ser referência também nas suas finanças”, completou.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de tudo!