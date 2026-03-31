Fim de uma era: loja mais querida do país anunciam o fechamento de 136 lojas

Loja fecha lojas e aposta em megastores com tecnologia, refletindo mudanças no consumo e avanço do varejo digital

Gabriel Dias - 31 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

A reestruturação de uma das maiores varejistas de moda do mundo tem chamado a atenção e levantado dúvidas entre consumidores.

O grupo Inditex, responsável por marcas como Zara, Massimo Dutti e Bershka, iniciou uma nova fase estratégica que inclui o fechamento de diversas lojas físicas ao redor do mundo.

A mudança faz parte de um plano global que busca adaptar o modelo de negócios ao comportamento atual dos consumidores, cada vez mais conectados e habituados a alternar entre compras online e presenciais.

Nesse processo, mais de uma centena de unidades já foram encerradas, enquanto a empresa aposta em um formato mais moderno e integrado.

Estratégia aposta em tecnologia e megastores

A Inditex tem reduzido o número de lojas menores e direcionado investimentos para unidades maiores, localizadas em pontos estratégicos, como centros urbanos e shoppings de alto fluxo.

Essas chamadas “megastores” funcionam como hubs que integram o varejo físico ao digital.

A proposta é oferecer uma experiência mais completa ao consumidor, com recursos tecnológicos que facilitam a jornada de compra.

Entre as novidades estão caixas automáticos, áreas para retirada de pedidos feitos online, provadores inteligentes e integração total entre estoque físico e virtual.

Esse novo modelo também permite maior eficiência operacional, reduzindo custos e otimizando a logística, ao mesmo tempo em que melhora a experiência do cliente dentro das lojas.

Fechamento de lojas reflete nova dinâmica do consumo

O encerramento de unidades não significa retração, mas sim uma reorganização estratégica. A empresa tem priorizado pontos com maior potencial de retorno e reduzido operações em locais com baixo desempenho.

Marcas do grupo, como Oysho, Stradivarius e Massimo Dutti, também passam por esse processo, ajustando suas redes para evitar sobreposição e aumentar a rentabilidade.

A tendência reflete um movimento mais amplo do varejo global, em que as lojas físicas deixam de ser apenas pontos de venda e passam a atuar como centros logísticos, espaços de experiência e apoio ao e-commerce.

Com isso, o futuro do setor aponta para um modelo híbrido, no qual tecnologia, integração e eficiência serão determinantes para a sobrevivência das marcas.

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