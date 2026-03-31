Nova ponte de R$ 12 milhões vai reduzir trajeto pra motoristas de 16 km para apenas 100 metros

Mudança estrutural deve redefinir rotas utilizadas diariamente por milhares de pessoas na região

Magno Oliver - 31 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal César Moacir Alves)

Um novo projeto de infraestrutura no Norte de Santa Catarina promete transformar significativamente a mobilidade urbana entre os municípios de Araquari e Guaramirim.

A construção de uma ponte sobre o Rio Itapocu deve encurtar drasticamente o deslocamento entre as duas cidades, reduzindo um trajeto atual de aproximadamente 16 quilômetros para apenas 100 metros.

A obra surge como solução para um problema histórico de acesso na região. Atualmente, motoristas precisam realizar longos desvios para atravessar o rio, o que impacta diretamente o tempo de deslocamento e o custo logístico.

A nova estrutura substituirá uma antiga ponte pênsil, que foi interditada pela Defesa Civil após apresentar comprometimentos estruturais, inviabilizando seu uso seguro.

A nova ponte será construída em concreto armado, com 100 metros de extensão e 13 metros de largura. A estrutura contará com duas faixas de rolamento para veículos, além de espaços destinados a pedestres e ciclistas, ampliando a segurança e a acessibilidade.

O planejamento também inclui obras complementares, como terraplenagem, drenagem, sinalização viária e intervenções paisagísticas no entorno.

O investimento estimado é de R$ 12,1 milhões, valor que será aplicado na execução completa da obra.

A iniciativa acompanha diretrizes de organização da infraestrutura regional e busca fortalecer a integração entre os municípios, favorecendo tanto o tráfego diário quanto o escoamento de produção local, especialmente em áreas industriais e agrícolas.

Especialistas apontam que projetos como esse têm impacto direto no desenvolvimento econômico regional. A redução no tempo de deslocamento tende a melhorar a eficiência logística, incentivar novos investimentos e facilitar o acesso a serviços essenciais.

Com a nova ponte, a expectativa é de que a ligação entre Araquari e Guaramirim se torne mais ágil, segura e estratégica para o crescimento da região.

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