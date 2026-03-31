Nova ponte de R$ 12 milhões vai reduzir trajeto pra motoristas de 16 km para apenas 100 metros
Mudança estrutural deve redefinir rotas utilizadas diariamente por milhares de pessoas na região
Um novo projeto de infraestrutura no Norte de Santa Catarina promete transformar significativamente a mobilidade urbana entre os municípios de Araquari e Guaramirim.
A construção de uma ponte sobre o Rio Itapocu deve encurtar drasticamente o deslocamento entre as duas cidades, reduzindo um trajeto atual de aproximadamente 16 quilômetros para apenas 100 metros.
A obra surge como solução para um problema histórico de acesso na região. Atualmente, motoristas precisam realizar longos desvios para atravessar o rio, o que impacta diretamente o tempo de deslocamento e o custo logístico.
A nova estrutura substituirá uma antiga ponte pênsil, que foi interditada pela Defesa Civil após apresentar comprometimentos estruturais, inviabilizando seu uso seguro.
A nova ponte será construída em concreto armado, com 100 metros de extensão e 13 metros de largura. A estrutura contará com duas faixas de rolamento para veículos, além de espaços destinados a pedestres e ciclistas, ampliando a segurança e a acessibilidade.
O planejamento também inclui obras complementares, como terraplenagem, drenagem, sinalização viária e intervenções paisagísticas no entorno.
O investimento estimado é de R$ 12,1 milhões, valor que será aplicado na execução completa da obra.
A iniciativa acompanha diretrizes de organização da infraestrutura regional e busca fortalecer a integração entre os municípios, favorecendo tanto o tráfego diário quanto o escoamento de produção local, especialmente em áreas industriais e agrícolas.
Especialistas apontam que projetos como esse têm impacto direto no desenvolvimento econômico regional. A redução no tempo de deslocamento tende a melhorar a eficiência logística, incentivar novos investimentos e facilitar o acesso a serviços essenciais.
Com a nova ponte, a expectativa é de que a ligação entre Araquari e Guaramirim se torne mais ágil, segura e estratégica para o crescimento da região.
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