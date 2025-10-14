Rubens Otoni confirma construção de campus da UFG em Anápolis: “100 mil metros quadrados”

Instalação, já ventilada anteriormente pela coluna Rápidas, deve ocorrer nos arredores do Centro de Convenções, na saída para Goiânia

Samuel Leão - 14 de outubro de 2025

Rubens Otoni, Marcos Carvalho e o reitor em exercício da UFG, Jesiel, com anúncio da implantação do campus em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A construção de um campus da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Anápolis foi confirmada, nesta terça-feira (14), durante uma sessão ordinária na Câmara Municipal pelo deputado federal Rubens Otoni (PT).

Outros temas também foram tratados pelo parlamentar, tais como o aeroporto de cargas e a drenagem urbana, mas o anúncio da chegada da unidade educacional foi o que arrancou palmas do plenário.

“Ontem fomos chamados na reitoria, fui com o vereador Marcos Carvalho (PT) à UFG. Tivemos esse trabalho de 4 anos, de nós tentando viabilizar alguma forma da UFG chegar à Anápolis. Hoje posso falar daquilo que eu sonhava, queria e, no fundo, sabia que ia acontecer, mas não gosto de falar nada antes de estar oficializado”, declarou.

Explicando que a reitora, Angelita Pereira, está em uma viagem à China, mas frisando que, logo que retornar, deverá marcar uma visita à Prefeitura de Anápolis para confirmar a instalação do campus em Anápolis, Rubens aproveitou e adiantou informações acerca da novidade.

“Já temos mais de 100 mil metros quadrados disponíveis para a construção do campus. A partir daí vou trabalhar em Brasília os recursos necessários para que a construção do campus se efetive”, complementou o deputado, que também já direcionou R$ 1 milhão para a execução do projeto.

A instalação, já ventilada anteriormente pela coluna Rápidas, deve ocorrer nos arredores do Centro de Convenções, na saída para Goiânia. Todos os vereadores parabenizaram as entregas, enquanto apenas o policial federal Suener (PL) utilizou a palavra para cobrar esclarecimentos acerca da CPMI do INSS, escândalo que segue em apuração em Brasília.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!