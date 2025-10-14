Turistas brasileiros enganados em lojas do Paraguai vão receber dinheiro de volta

Prefeitura de Ciudad del Este recuperou mais de R$ 27 mil para visitantes vítimas de golpes e cobranças indevidas no comércio local

Gabriel Yuri Souto - 14 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

Mais de R$ 27 mil foram recuperados pela Prefeitura de Ciudad del Este para turistas que caíram em golpes ou foram vítimas de cobranças indevidas no comércio local.

A ação foi conduzida pela Diretoria de Proteção ao Consumidor após diversos visitantes denunciarem irregularidades em compras feitas no Centro do município.

Entre os casos resolvidos está o de Cecilia Anabel Ríos, que recebeu de volta cerca de R$ 8 mil após pagar a mais por um celular. Já María Valeria Bordi foi reembolsada em R$ 5 mil depois de levar produtos diferentes dos que havia pedido.

Outro turista, Andrés José Garibotto, conseguiu cancelar uma compra irregular de R$ 17 mil em equipamentos eletrônicos, enquanto María Guillermina Navatta recuperou aproximadamente R$ 8 mil em pesos e dólares por uma compra online que não correspondia ao prometido.

Segundo a Prefeitura de Ciudad del Este, todos os casos foram resolvidos de forma amigável, com o dinheiro devolvido aos consumidores.

O objetivo é garantir que turistas não fiquem no prejuízo e preservar a boa reputação do comércio de Ciudad del Este, destino popular entre brasileiros e argentinos.

Quem tiver problemas em compras pode buscar ajuda pelo WhatsApp +595 973 592 792 e, em seguida, comparecer à sede da Prefeitura para receber orientação e apoio da equipe de defesa do consumidor.

*Com informações do Portal da Cidade