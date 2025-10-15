6 itens que são proibidos de colocar na máquina de lavar, segundo técnicos

Alguns itens parecem inofensivos, mas podem comprometer o motor e destruir sua máquina de lavar em minutos

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Adenice Andrade)

A máquina de lavar facilita a vida, mas também exige cuidados específicos. Segundo técnicos, muitos danos surgem quando colocamos objetos errados dentro do tambor. Eles podem quebrar o equipamento, entupir mangueiras ou até causar curtos-circuitos. É bom evitar!

1. Tapetes pesados

O peso encharcado de um tapete sobrecarrega bastante o trabalho do motor e desbalanceia o tambor, causando ruídos e danos internos graves. Pode até causar perda total da máquina.

2. Tênis com sola grossa

Parece algo improvável, mas muita gente teima em colocar tênis na máquina para lavar. Eles podem bater com força nas paredes internas, rachando o cesto e danificando o agitador.

3. Almofadas com enchimento de espuma

Elas são leves e boas de uso, mas, na lavagem, a espuma se desfaz e entope filtros e mangueiras, prejudicando a drenagem da máquina.

4. Tapetes antiderrapantes

Outra modalidade de tapete que devemos ter atenção é com essa versão antiderrapante, pois o verso emborrachado solta resíduos que grudam no tambor e provocam mau cheiro e até entupimento.

5. Roupas com zíper aberto ou fivelas

Esses metais riscam o vidro e rasgam outros tecidos durante o ciclo de lavagem. É preciso fechar sempre e colocar do avesso ou lavar peças com fivelas fora da máquina.

6. Cobertores volumosos

Mesmo leves, os cobertores podem impedir o giro correto e causar sobrecarga no motor. Quando encharcam, dão muito trabalho de rotação para o motor, sobrecarregando e podendo causar incêndios ou até rompimento do gabinete giratório.

