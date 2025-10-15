Lula volta a Goiânia nesta sexta (17) em sua segunda visita do ano à capital

Presidente é esperado em inauguração de obra Saneago, que contou com recursos do Governo Federal

Gabriella Pinheiro - 15 de outubro de 2025

Presidente Lula. (Foto: Captura via Youtube)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estará em Goiânia na próxima sexta-feira (17) para a inauguração da implantação do tratamento secundário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de Brito.

A obra, executada pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) com recursos federais, representa um avanço no saneamento básico do estado e promete beneficiar milhares de goianos.

O evento também contará com a presença do governador Ronaldo Caiado (UB). Esta será a segunda vez que Lula visita Goiânia neste ano.

Em julho de 2025, o presidente participou do 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE), promovido pela União Nacional dos Estudantes (UNE), e discursou sobre educação e juventude.

Vale destacar que a comitiva presidencial desembarcará no Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva, pela manhã.

