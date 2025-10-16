Concessionária vai interromper a produção de carros elétricos porque não está vendendo o suficiente

A promessa de um futuro tecnológico e elétrico enfrenta um obstáculo que ninguém esperava ver

Magno Oliver - 16 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução / Volkswagem)

O mercado de carros elétricos está passando por um momento jamais esperado pelas montadoras. Apesar do crescimento aparente nas vendas de veículos elétricos na Europa, a realidade dentro das fábricas tem mostrado outro cenário.

O Grupo Volkswagen, uma das maiores montadoras do mundo, anunciou que suspenderá temporariamente a produção em duas unidades na Alemanha por falta de demanda.

A paralisação atingirá as fábricas de Zwickau e Dresden, ambas na Saxônia, responsáveis por modelos como Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, além de veículos da Audi e CUPRA. A empresa informou que a pausa ocorrerá durante a primeira semana de outubro, coincidindo com as férias de outono, como forma de ajustar o cronograma de produção à situação do mercado.

Essa decisão reflete um problema mais amplo: o desaquecimento na procura por carros elétricos. Mesmo sendo a líder de vendas na Europa, a Volkswagen enfrenta um estoque crescente e uma adesão abaixo do esperado dos consumidores, principalmente devido aos altos preços e à infraestrutura de recarga ainda limitada em vários países.

Além disso, a montadora confirmou que a produção do ID.3 em Dresden será encerrada definitivamente até o final de 2025, dentro de um plano que prevê a eliminação de cerca de 30 mil postos de trabalho até 2030.

O movimento segue a mesma tendência de outras fabricantes, como Stellantis e Ford, que também reduziram a produção de veículos elétricos na Europa.

O cenário acende um alerta para o projeto de eletrificação do continente. A desaceleração nas vendas pode forçar a Comissão Europeia a reconsiderar prazos e metas para o fim dos motores a combustão até 2035. Por ora, a transição que parecia inevitável começa a mostrar suas primeiras curvas perigosas.

