Maior congestionamento da década é registrado, com mais de 120 mil veículos parados

Engarrafamento gigante marcou o fim do feriado da Golden Week e paralisou o tráfego por horas

Pedro Ribeiro - 13 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/X)

O fim da Golden Week, um dos feriados mais importantes da China, terminou com um cenário impressionante nas estradas do país.

Milhares de motoristas enfrentaram um congestionamento gigantesco, considerado o maior da década, que deixou mais de 120 mil veículos parados por horas.

As imagens, registradas no dia 07 de outubro, no pedágio de Wuzhuang, em Chuzhou, mostram uma verdadeira corrente de luzes vermelhas se estendendo por quilômetros, com carros praticamente imóveis tentando voltar para casa após o feriadão.

Segundo a mídia local, o fluxo intenso de veículos fez com que o trânsito avançasse a passos lentos durante boa parte da noite.

A Golden Week é um período de alta movimentação no país, quando milhões de chineses aproveitam os dias de folga para viajar e visitar familiares.

De acordo com o Ministério do Turismo da China, este ano foram contabilizadas 888 milhões de viagens domésticas, um número recorde desde o fim das restrições da pandemia.

O resultado foi uma sobrecarga sem precedentes nas principais rodovias, com longas filas e motoristas exaustos tentando chegar ao destino.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!