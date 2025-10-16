Dupla tenta escapar, mas é presa na BR-153 após PRF encontrar o que eles levavam escondido nas roupas
Equipe realizava fiscalização quando viu veículo realizar manobra brusca de retorno, atravessando pela contramão
Uma dupla foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, em trecho que passa por Jaraguá, após agentes encontrarem 112 gramas de pedras preciosas com eles.
Segundo a corporação, uma equipe realizava trabalhos de fiscalização quando viu o veículo, que seguia sentido Norte, realizar uma manobra brusca de retorno, atravessando pela contramão.
Diante da atitude suspeita, o automóvel foi acompanhado e abordado alguns quilômetros à frente.
Interrogados, os dois ocupantes, ambos de 39 anos, informaram trabalhar com garimpo no Tocantins e relataram que retornavam de Santa Catarina, onde teriam tentado comprar uma máquina agrícola.
Além disso, os policiais fizeram busca pessoal e veicular, encontrando as pedras, com características de esmeraldas.
Elas estavam divididas entre os dois homens e ocultadas nas roupas deles, sem qualquer documentação que comprovasse a origem do material.
Questionados, os suspeitos afirmaram que pretendiam utilizar as pedras como forma de pagamento na negociação da máquina agrícola. Como não tiveram sucesso, retornavam a Tocantins no momento da abordagem.
Diante dos fatos, a dupla foi presa em flagrante por usurpação de bem da União e encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Anápolis, para os procedimentos cabíveis.
