Dupla tenta escapar, mas é presa na BR-153 após PRF encontrar o que eles levavam escondido nas roupas

Equipe realizava fiscalização quando viu veículo realizar manobra brusca de retorno, atravessando pela contramão

Augusto Araújo - 16 de outubro de 2025

Dupla foi levada para delegacia da Polícia Federal em Anápolis. (Foto: Divulgação/PRF)

Uma dupla foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-153, em trecho que passa por Jaraguá, após agentes encontrarem 112 gramas de pedras preciosas com eles.

Segundo a corporação, uma equipe realizava trabalhos de fiscalização quando viu o veículo, que seguia sentido Norte, realizar uma manobra brusca de retorno, atravessando pela contramão.

Diante da atitude suspeita, o automóvel foi acompanhado e abordado alguns quilômetros à frente.

Interrogados, os dois ocupantes, ambos de 39 anos, informaram trabalhar com garimpo no Tocantins e relataram que retornavam de Santa Catarina, onde teriam tentado comprar uma máquina agrícola.

Além disso, os policiais fizeram busca pessoal e veicular, encontrando as pedras, com características de esmeraldas.

Elas estavam divididas entre os dois homens e ocultadas nas roupas deles, sem qualquer documentação que comprovasse a origem do material.

Questionados, os suspeitos afirmaram que pretendiam utilizar as pedras como forma de pagamento na negociação da máquina agrícola. Como não tiveram sucesso, retornavam a Tocantins no momento da abordagem.

Diante dos fatos, a dupla foi presa em flagrante por usurpação de bem da União e encaminhados, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Federal em Anápolis, para os procedimentos cabíveis.

