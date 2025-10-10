PRF prende dupla na BR-153 após descobrir “farmácia” dentro de veículo

Suspeitas começaram após homens apresentarem nervosismo exagerado e respostas contraditórias durante abordagem

Augusto Araújo - 10 de outubro de 2025

PRF encontrou mais de 10 mil comprimidos de anfetaminas durante abordagem. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 10 mil comprimidos de anfetamina durante uma operação de combate ao crime, realizada na noite desta quinta-feira (9), na BR-153, em Porangatu, no Norte de Goiás.

A ação foi conduzida por equipes do Núcleo de Operações Especiais do Tocantins (NOE-TO), que faziam fiscalização no km 67 da rodovia quando abordaram um veículo Renault Clio ocupado por dois homens, de 35 e 40 anos.

Durante a abordagem, os policiais notaram nervosismo exagerado e contradições nas respostas dos suspeitos, o que levou a uma busca detalhada no interior do carro.

No veículo, foram encontrados 670 frascos contendo comprimidos de clobenzorex, substância de uso proibido no Brasil, com efeito similar ao das anfetaminas.

O medicamento é conhecido pelo uso irregular como inibidor de apetite e também entre motoristas, para inibir o sono e prolongar jornadas ao volante.

Cada frasco continha cerca de 15 comprimidos, totalizando aproximadamente 10.050 unidades.

Segundo os suspeitos, a carga havia saído do Pará e tinha como destino as cidades de Brasília e Goiânia, onde seria comercializada ilegalmente.

O veículo, a droga e os ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Porangatu para os procedimentos legais.

