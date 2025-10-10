PRF prende dupla na BR-153 após descobrir “farmácia” dentro de veículo

Suspeitas começaram após homens apresentarem nervosismo exagerado e respostas contraditórias durante abordagem

Augusto Araújo Augusto Araújo -
PRF prende dupla na BR-153 após descobrir "farmácia" dentro de veículo
PRF encontrou mais de 10 mil comprimidos de anfetaminas durante abordagem. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 10 mil comprimidos de anfetamina durante uma operação de combate ao crime, realizada na noite desta quinta-feira (9), na BR-153, em Porangatu, no Norte de Goiás.

A ação foi conduzida por equipes do Núcleo de Operações Especiais do Tocantins (NOE-TO), que faziam fiscalização no km 67 da rodovia quando abordaram um veículo Renault Clio ocupado por dois homens, de 35 e 40 anos.

Durante a abordagem, os policiais notaram nervosismo exagerado e contradições nas respostas dos suspeitos, o que levou a uma busca detalhada no interior do carro.

Leia também

No veículo, foram encontrados 670 frascos contendo comprimidos de clobenzorex, substância de uso proibido no Brasil, com efeito similar ao das anfetaminas.

O medicamento é conhecido pelo uso irregular como inibidor de apetite e também entre motoristas, para inibir o sono e prolongar jornadas ao volante.

Cada frasco continha cerca de 15 comprimidos, totalizando aproximadamente 10.050 unidades.

Segundo os suspeitos, a carga havia saído do Pará e tinha como destino as cidades de Brasília e Goiânia, onde seria comercializada ilegalmente.

O veículo, a droga e os ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Porangatu para os procedimentos legais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias