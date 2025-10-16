Encontro inédito entre Caiado e Lula em Goiás gera curiosidade na classe política

Lula e Caiado já estiveram juntos, porém, fora de Goiás

Danilo Boaventura - 16 de outubro de 2025

Lula e Ronaldo Caiado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil e Divulgação/Governo de Goiás)

A próxima sexta-feira (17) promete agitar o cenário político goiano com o encontro entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e o presidente Lula (PT), que devem dividir o mesmo palanque para a inauguração da obra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Saneago, em Goiânia.

O evento já está gerando curiosidade na classe política sobre como ambos se portarão, especialmente porque Caiado, que atua para viabilizar sua candidatura à Presidência da República, tem elevado o tom das críticas contra o governo do petista.

Lula e Caiado já estiveram juntos, porém, fora de Goiás. Por isso, o ineditismo do encontro em solo goiano.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.