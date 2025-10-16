Encontro inédito entre Caiado e Lula em Goiás gera curiosidade na classe política
A próxima sexta-feira (17) promete agitar o cenário político goiano com o encontro entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e o presidente Lula (PT), que devem dividir o mesmo palanque para a inauguração da obra na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Saneago, em Goiânia.
O evento já está gerando curiosidade na classe política sobre como ambos se portarão, especialmente porque Caiado, que atua para viabilizar sua candidatura à Presidência da República, tem elevado o tom das críticas contra o governo do petista.
Lula e Caiado já estiveram juntos, porém, fora de Goiás. Por isso, o ineditismo do encontro em solo goiano.